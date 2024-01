The Good Doctor, la settima stagione sarà l'ultima

A confermare che la settima stagione della serie sarà anche l'ultima sono stati i produttori esecutivi del progetto: David Shore, che ha sviluppato la versione americana, Liz Friedman ed Erin Gunn. "The Good Doctor è stata un'opportunità unica, ma è ora di salutarci. Siamo incredibilmente orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto e del messaggio che abbiamo trasmesso", queste le loro parole. "Non vediamo l'ora di dare ai nostri fantastici fan, allo straordinario Freddie Highmore, al resto dei nostri talentuosi attori e alla migliore troupe del settore il finale della serie che meritano". Anche Freddie Highmare ha commentato la decisione della produzione. Ha parlato di enorme privilegio, di un'esperienza straordinaria e gratificante, che solo una volta nella vita possono capitare. L'attore, lodato da pubblico e critica per la sua interpretazione, ha ringraziato tutti. I colleghi, i produttori, l'emittente TV e tutti i fan.

Basato sull'omonima serie sudcoreana del 2013, The Good Doctor segue le vicende del dottor Murphy (Highmore), un giovane chirurgo autistico che lascia una tranquilla vita di campagna per lavorare in un prestigioso ospedale.

Cosa sappiamo su The Good Doctor 7

The Good Doctor 6 si è conclusa con la nascita del figlio di Shaun e Lea, Steve Aaron Murphy, dal nome del defunto fratello di Shaun, Steve, e del suo "padre adottivo", il dottor Aaron Glassman. Tuttavia Glassman, ancora arrabbiato con Shaun per aver accelerato la fine della sua carriera di neurochirurgo, ha deciso di saltare la prima foto di famiglia. Nel frattempo, i dottori Alex Park (Will Yun Lee) e Morgan Reznick (Fiona Gubelmann) hanno ripreso la loro relazione con l'intenzione di crescere insieme la figlia adottiva di Morgan, Eden. Ed è esattamente da qui, che The Good Doctor 7 comincia.

In concomitanza con l'annuncio della stagione finale, ABC ha rilasciato un promo d'addio con i momenti salienti delle sei stagioni precedenti, e con un primissimo sguardo alla stagione 7. Nel filmato, Shaun si prepara ad uscire per andare al lavoro e dice a Lea e al piccolo Steve che gli mancheranno.

TVLine ha inoltre confermato che Brandon Larracuente, volto del dottor Danny Perez nella sesta stagione, non tornerà in The Good Doctor 7. Nel finale della sesta stagione, Danny ha subito gravi lesioni interne in un incidente con un'ambulanza. La dottoressa Jordan Allen (Bria Samoné Henderson), che ha scelto di non soddisfare la richiesta del giovane medico, ex tossicodipendente, gli ha somministrato il fentanil per prevenire un arresto cardiaco. Gli ha salvato la vita, ma ha anche stroncato sul nascere la loro storia d'amore.

Larracuente sarà tuttavia protagonista del nuovo drama di Prime Video On Call, con protagonista Troian Bellisario (Pretty Little Liars).