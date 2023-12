Found, cosa sapere sulla serie tv Nbc su Top Crime

Cosa vuol dire scomparire, Gabi lo sa bene. A 16 anni è stata rapita da un uomo che si faceva chiamare Signore, e che l'ha tenuta segregata per un anno intero. Anche i membri della sua squadra hanno vissuto esperienze simili, il che permette loro di entrare in empatia con chi non si trova più. E di cercarli laddove la polizia probabilmente non arriverebbe. Ed è proprio all'interno della polizia di Washington, che Gabi ha un alleato: il detective Trent chiude spesso un occhio quando i suoi metodi non convenzionali le permettono di trovare le persone e di portarle a casa sane e salve.

Il rinnovo

Diretta da Nkechi Okoro Carroll, la prima stagione di Found si compone di 13 episodi. Ma, presto, sarà seguita dalla stagione due. NBC ha infatti deciso di rinnovarla insieme The Irrational, per via degli ottimi ascolti registrati. "Le due serie sono una testimonianza del lavoro incredibilmente appassionato dei nostri showrunner Nkechi Okoro Carroll (Found) e Arika Lisanne Mittman (The Irrational), che sono stati capaci di realizzare le loro idee in modo impeccabile", ha affermato Lisa Katz di NBCUniversal Entertainment. “Un enorme ringraziamento al talentuoso cast, ai produttori e alla troupe per il loro instancabile impegno e dedizione, che ha chiaramente ripagato il pubblico rendendo queste serie televisive imperdibili sia sulla NBC che su Peacock". Il cast ha apprezzato la notizia del rinnovo di Found, e ha condiviso la sua eccitazione sui social media. Walsh ha spiegato quanto sia orgogliosa della sua squadra, e ha promesso ai fan che ne vedranno delle belle. Oberoi ha anche condiviso una serie di storie per esprimere la sua gioia, scrivendo: "È incredibile vedere tutto il nostro duro lavoro riconosciuto e premiato. Tanto di cappello alla mia famiglia (trovata). Ce l'abbiamo fatta".