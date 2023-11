Progetto Lazarus, il trailer della seconda stagione

Il nuovo capitolo della serie con protagonista Paapa Essiedu. Prodotto da Urban Myth Films in associazione con Sky Studios. Dal 18 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Progetto Lazarus è prodotto dal pluripremiato team di Urban Myth Films, in associazione con Sky Studios, ed è stato creato e scritto dal candidato ai BAFTA Joe Barton (Giri / Haji). Progetto Lazarus è stato commissionato da Sky Studios per Sky Max. Paul Gilbert è Commissioning Editor per Sky Studios. NBCUniversal Global Distribution gestisce le vendite internazionali della serie per conto di Sky Studios PROGETTO LAZARUS - SECONDA STAGIONE | Dal 18 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Progetto Lazarus, il cast Prodotta dal pluripremiato team di Urban Myth Films, in associazione con Sky Studios, l’epica e adrenalinica serie è scritta da Joe Barton, nominato ai BAFTA, e Howard Overman (La guerra dei mondi, Misfits), e vede il ritorno fra i protagonisti di Paapa Essiedu, Anjli Mohindra, Charly Clive, Rudi Dharmalingam, Caroline Quentin e Tom Burke. Il cast dei nuovi episodi include Colin Salmon (Resident Evil, Limitless), Royce Pierreson (Gli irregolari di Baker Street, The Witcher), Safia Oakley-Green (Sherwood), Lorne MacFayden (Vigil – Indagine a bordo), Zoe Telford (Genius), Sam Troughton (The Outlaws) e James Atherton (Hollyoaks).