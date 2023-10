Finale sorprendente per il thriller transgenerazionale prodotto da Sky Studios e Fabula Pictures, con Lino Guanciale e Filippo Scotti. Quasi 900mila spettatori medi per i primi due episodi: è il terzo miglior debutto per una serie Sky Original negli ultimi due anni

È finalmente il momento di dare un senso a un mistero che ha legato con un filo rosso sangue tre decenni della vita dei ragazzi, ormai adulti, al centro di Un'estate fa, la nuova serie Sky Original prodotta da Sky Studios e da Fabula Pictures (LO SPECIALE - COSA C'È DA SAPERE). Da domani disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW i due nuovi, ultimi, episodi (settimo e ottavo) che andranno in onda domani, venerdì 27 ottobre in prima serata, su Sky Atlantic (e saranno disponibili anche on demand).

Terzo miglior debutto per una serie Sky negli ultimi due anni I primi due episodi della serie hanno ottenuto, dal debutto ad oggi, quasi 900mila spettatori medi (870k). Nel dettaglio, la prima puntata ha ottenuto 876mila spettatori, mentre la seconda ne ha raggiunti 864mila, mostrando una tenuta fortissima tra i due episodi (solo -1%). Con questi dati, Un’Estate Fa si attesta quale terzo miglior debutto per una serie Sky Original negli ultimi due anni (ottobre 2021-ottobre 2023). vedi anche Claudia Pandolfi, l'attrice di Un'estate fa ospite a Stories. VIDEO

A CHE PUNTO SIAMO Mentre l’ispettore Zancan continua instancabilmente ad avvicinarsi alla verità, nel presente Elio (Lino Guanciale) dopo una violenta lite con Filippo (Giovanni De Giorgi) cerca di rimettere insieme i pezzi della sua vita professionale e personale e tenta disperatamente, di riuscire a tornare ancora una volta a quell’estate del ‘90 per salvare Arianna (Antonia Fotaras). Al camping L’Onda, intanto, la situazione precipita e ogni azione di Elio (Filippo Scotti) sembra portare inesorabilmente al peggio…

IL CAST Oltre che da Lino Guanciale, Filippo Scotti e Antonia Fotaras, la serie è interpretata anche da Claudia Pandolfi, Nicole Grimaudo, Paolo Pierobon, Alessio Praticò, Tobia De Angelis, Martina Gatti, Luca Maria Vannuccini, Sofia Iacuitto, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Alessio Piazza, Ginevra Francesconi, Francesco Foti, Denis Fasolo, Luciano Scarpa, Massimo De Santis, Francesco Della Torre, Giovanni Buselli, Giulio Tropea, Giulio Turbolente, Giovanni De Giorgi, Eleonora Giovanardi, Claudio Bigagli, Paolo Triestino, Elisabetta De Palo, Agnese Nano, Massimo Dapporto. vedi anche Chi è l'attrice Antonia Fotaras, da Il primo re a Un'estate fa. FOTO

REGIA, AUTORI E PRODUZIONE Un’Estate Fa è una serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, diretta da Davide Marengo e Marta Savina, creata da Michele Alberico e Massimo Bacchini e scritta da Valerio Cilio, Federico Favot, Michele Alberico e Massimo Bacchini. Realizzata con il contributo di Apulia Film Commission e Regione Puglia. Durante le varie fasi della produzione sono state adottate misure volte a limitare l’impatto sull’ambiente, riducendo così le emissioni di gas serra e al fine di ottenere l’ambita certificazione di sostenibilità Albert. Una scelta in linea con l’impegno del gruppo Sky che, con la campagna Sky Zero, punta a essere la prima media company in Europa a diventare Net Zero Carbon entro il 2030.

SINOSSI EPISODIO 7 L’indagine di Zancan lo avvicina sempre più alla verità di quanto accaduto quell’estate. Nel 1990, tra Elio e Costanza si crea tensione a causa dei sentimenti che lei prova per l’amico, mentre Arianna viene sorpresa dal ritorno al campeggio di Filippo. Lo stesso Filippo, nel presente, costringe Elio ad una sanguinosa resa dei conti. SINOSSI EPISODIO 8 Elio prova disperatamente a tornare nel passato, nonostante le precarie condizioni di salute. Al campeggio, la situazione precipita in fretta: Elio tenta il tutto per tutto per salvare la vita ad Arianna, senza rendersi conto che proprio le sue azioni danno l’avvio ad una impensabile serie di conseguenze. Nel presente, Elio cerca di rimettere insieme i pezzi della sua esistenza familiare e professionale.