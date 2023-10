Un'estate fa, su Sky e Now gli episodi 5 e 6 della serie tv

Torna il thriller transgenerazionale prodotto da Sky Studios e Fabula Pictures, con Lino Guanciale e Filippo Scotti. Durante una grande festa a casa di Mamo succede qualcosa che potrebbe spiegare la causa della morte di Arianna. Un colpo di scena porta Elio a sospettare per la prima volta di uno dei suoi migliori amici. Dal 20 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Due linee temporali ormai fuse in un unico, intricato susseguirsi di eventi portano sempre più vicino alla soluzione del mistero che da trent’anni non dà pace ai protagonisti di Un’Estate Fa, la nuova serie prodotta da Sky Studios e da Fabula Pictures (LO SPECIALE - TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE). Da domani disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW i due nuovi episodi (quinto e sesto) della serie Sky Original, che andranno in onda domani in prima serata su Sky Atlantic.

Passato e presente Nel presente Elio (Lino Guanciale) vive una profonda crisi con Isotta (Nicole Grimaudo), stanca e provata dall’ossessione del marito per le indagini sulla morte di Arianna (Antonia Fotaras). Intanto nel 1990 Elio (Filippo Scotti) è sempre più vicino alla ragazza, riuscendo così a scoprire cose impensabili sul suo carattere e i suoi segreti. Durante una grande festa a casa di Mamo (Giulio Tropea) succede qualcosa che potrebbe finalmente dare una spiegazione alla morte di Arianna. Un nuovo possibile sospettato porta Elio a seguire una pista che però inaspettatamente lo conduce a intuire una cosa sconvolgente su Adriano (Luca Maria Vannuccini)…

LA PLAYLIST SU SPOTIFY Disponibile su Spotify la playlist curata da Valerio Errico e da Marco De Angelis con la colonna sonora della serie, che accanto alle musiche originali composte da Michele Braga comprende tantissime delle hit degli anni ’80 e ’90: da Bette Davis Eyes di Kim Carnes agli a-Ha di Take on me, i Depeche Mode di Enjoy the Silence, i Tears for Fears di Shout. E ancora, tra le altre, The Power of Love dei Frankie Goes to Hollywood, Amore Disperato di Nada, Un’estate italiana di Edoardo Bennato e Gianna Nannini e, ovviamente, Un’estate fa. Del celebre brano di Franco Califano che dà il titolo alla serie Sky Original, in Un’Estate Fa trovano spazio sia l’amatissima versione di Mina che una sorprendente cover inedita realizzata apposta per la serie da Francesca Michielin (feat. Altarboy). vedi anche Chi è l'attrice Antonia Fotaras, da Il primo re a Un'estate fa. FOTO

IL CAST Oltre che da Lino Guanciale, Filippo Scotti e Antonia Fotaras, la serie è interpretata anche da Claudia Pandolfi, Nicole Grimaudo, Paolo Pierobon, Alessio Praticò, Tobia De Angelis, Martina Gatti, Luca Maria Vannuccini, Sofia Iacuitto, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Alessio Piazza, Ginevra Francesconi, Francesco Foti, Denis Fasolo, Luciano Scarpa, Massimo De Santis, Francesco Della Torre, Giovanni Buselli, Giulio Tropea, Giulio Turbolente, Giovanni De Giorgi, Eleonora Giovanardi, Claudio Bigagli, Paolo Triestino, Elisabetta De Palo, Agnese Nano, Massimo Dapporto. Un’Estate Fa è una serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, diretta da Davide Marengo e Marta Savina, creata da Michele Alberico e Massimo Bacchini e scritta da Valerio Cilio, Federico Favot, Michele Alberico e Massimo Bacchini. Realizzata con il contributo di Apulia Film Commission e Regione Puglia. Durante le varie fasi della produzione sono state adottate misure volte a limitare l’impatto sull’ambiente, riducendo così le emissioni di gas serra e al fine di ottenere l’ambita certificazione di sostenibilità Albert. Una scelta in linea con l’impegno del gruppo Sky che, con la campagna Sky Zero, punta a essere la prima media company in Europa a diventare Net Zero Carbon entro il 2030.

SINOSSI EPISODIO 5 Costanza si dimostra nel presente un valido aiuto alle indagini di Elio, ma la loro alleanza viene incrinata dalle accuse mosse a Carmine. Dopo un primo momento di riavvicinamento, tra Elio e Isotta scoppia la crisi. Nel 1990 durante la grande festa organizzata nella mega villa di Mamo accade qualcosa di fondamentale nella vicenda che porterà alla morte di Arianna, guidando Elio verso un nuovo possibile sospettato.

SINOSSI EPISODIO 6 La rottura tra Elio e Isotta stavolta appare insanabile. Nel 1990, Arianna coglie tutti di sorpresa svelando una parte insospettabile della sua personalità ed Elio si convince che possa essere stato questo ad averne decretato la morte. Nel presente Elio decide di affrontare Mamo, mentre, sul fronte indagini, una scoperta sconvolgente porta Elio a sospettare (inaspettatamente) di Adriano.