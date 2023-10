Ritorna la caccia alle sfere del drago. In occasione del New York Comic Con, Toei Animation ha annunciato l’uscita nell’autunno del 2024 di Dragon Ball Daima, un nuovo anime di Dragon Ball firmato da Akira Toriyama per celebrare il quarantesimo anniversario della saga. Come svelato dalla sinossi ufficiale nella nuova storia, che rielabora i disegni tradizionali dell’anime, “a causa di una cospirazione, Goku e suoi amici sono tornati piccoli. Per risolvere la situazione, si imbarcheranno in una grande avventura ricca di azione in un mondo sconosciuto e misterioso”. Come riportato da Wired, le vicende narrate sono ambientate nell’universo di Kaioshin tra la fine di Dragon Ball Z e Dragon Ball Super, pertanto mancheranno sia le trasformazioni più recenti come il Super Saiyan Blue o l’Ultra Istinto sia i personaggi legati ai conflitti tra dei e angeli. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulla serie.