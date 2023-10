Barbara D'Urso, a breve su Netflix un thriller in lingua inglese

Dopo l’addio a Pomeriggio Cinque, programma che ha condotto per 15 anni, Barbara D’Urso sbarcherà su Netflix. Come riportato da Italia Oggi, la conduttrice reciterà infatti in una serie televisiva, un thriller a sfondo sociale in lingua inglese, e inizierà le riprese a gennaio, quando scadrà ufficialmente il suo contratto con Mediaset. Il nuovo progetto spiegherebbe così il lungo soggiorno di D’Urso a Londra, dove tra cabine telefoniche rosse e case caratteristiche la conduttrice sta perfezionando l’inglese. “Sarà l’inizio di una nuova avventura” aveva scritto lo scorso mese su Instagram.