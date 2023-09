Eppure cadiamo felici, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv

Serie TV

Dal capitolo finale di Sex Education fino al debutto di Tom Jones, la seconda stagione di Vita da Carlo e l'episodio speciale di The Ferragnez, ecco tutti i titoli da non perdere nel mese di settembre.

Scott & Bailey 4 - Sky Investigation. Tornano il 7 settembre le avventure di Janet Scott (Lesley Sharp) e Rachel Bailey (Suranne Jones). Già in conflitto, ma decise ad andare avanti con una nuova armonia, Rachel e Janet si scontrano di nuovo. Entrambe superano infatti a pieni voti la commissione per la promozione, ma solo una di loro potrà ottenere l’ambito posto

Domina 2 - Sky Atlantic. La serie con Kasia Smutniak ricomincia l’8 settembre. Gaio e Livia torna a Roma dopo tre anni nelle Province Orientali, ma trovano la città in rivolta e i figli di Livia in aperta ribellione. Livia arriverà a scoprire la terribile verità dietro l’uccisione di Druso, e sarà costretta a combattere più duramente per rispettare il sacro giuramento fatto al padre: ripristinare la Repubblica e la democrazia a Roma