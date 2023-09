Billy Miller, attore di General Hospital, è morto a 43 anni

L'attore, nel 2007, ha vinto il Daytime come Miglior attore non protagonista per Febbre d'amore.

Billy Miller, famoso per i suoi ruoli in General Hospital e Febbre d'amore, è morto venerdì 15 settembre a 43 anni. Sebbene la causa non sia stata resa nota, la sua manager Marni Sparer ha spiegato a USA Today come l'attore fosse da anni in lotta contro una grave forma di depressione.

La carriera di Billy Miller

Nato in Oklahoma e cresciuto in Texas, Billy Miller si laureò in Cinema presso l'Università del Texas, ad Austin. Dopo la laurea, si trasferì a Los Angeles. Il suo sogno, tuttavia, non era quello di fare l'attore. Perlomeno non all'inizio. A convincerlo a tentare la carriera cinematografica furono i suoi amici, che gli lanciarono una sfida mentre lavorava nell'ufficio postale di un'importante società di intrattenimento. Inizialmente ottenne lavori come modello e attore di spot pubblicitari, prima di essere scritturato per il ruolo di Richie Novak ne La Valle dei pini. Dal 2008 al 2014 vestì i panni di Billy Abbott in Febbre d'amore, mentre dal 2014 al 2019 fu nel cast di General Hospital nei panni di Jason Morgan prima e di Drew Cain poi. Il suo ruolo in Febbre d'amore gli valse tre nomination ai Daytime Emmy Awards: uno come miglior attore protagonista in una serie drammatica e due come miglior attore non protagonista in una serie drammatica.