Winning Time, tutto quello che c'è da sapere sulla seconda stagione

Lunedì 28 agosto la seconda stagione di Winning Time - L’ascesa della dinastia dei Lakers debutterà su Sky e in streaming solo su NOW

Quincy Isaiah tornerà nei panni di Magic Johnson nella seconda stagione di Winning Time - L’ascesa della dinastia dei Lakers, la serie TV basata sul libro Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s dello scrittore statunitense Jeff Pearlman. I nuovi episodi debutteranno il 28 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Winning Time - L'ascesa della dinastia dei Lakers 2, tutte le informazioni Dopo il grande successo di pubblico e critica si riaccendono i riflettori su Winning Time - L'ascesa della dinastia dei Lakers. I nuovi episodi della serie TV continueranno il racconto di una delle squadre del campionato NBA più iconiche e vincenti della storia. I nuovi episodi ripartiranno dal finale della prima stagione, ovvero dalla vittoria del campionato 1979/1980 da parte dei Lakers. Il fulcro sarà la rivalità tra la squadra protagonista e i Boston Celtics; la serie TV vanta la produzione di Adam McKay, regista di Don't Look Up, Vice - L'uomo nell'ombra e La grande scommessa.

La seconda stagione debutterà lunedì 28 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW per un totale di sette episodi, uno dalla durata di novanta minuti e gli altri sei dalla durata di un'ora. La messa in onda del finale di stagione avverrà lunedì 18 settembre. Questa la sinossi ufficiale dei nuovi episodi: "La seconda stagione riprenderà subito dopo la stagione del campionato 1979-1980, trattata nella Stagione 1, e descriverà la storia dei Lakers, la sua rivalità con i Boston Celtics e le vite personali fuori dal campo dei membri della squadra e degli allenatori, dal 1980 al 1984".

Quincy Isaiah sarà Magic Johnson, al suo fianco troveremo John C. Reiley e Jason Clarke rispettivamente nei ruoli di Jerry Buss e Jerry West. Presenti poi Adrien Brody come Pan Riley, Michael Chiklis per Red Auerbach, Sean Patrick Small per Larry Bird, Hadley Robinson per Jeanie Buss, Jason Segel per Paul Westhead, Gaby Hoffmann per Claire Rothman e Solomon Hughes per Kareem Abdul-Jabbar. Nel cast anche DeVaughn Nixon per Norm Nixon e Camera Tomakili per Earleatha ‘Cookie’ Kelly. approfondimento Winning Time, la key art della seconda stagione su Sky dal 28 agosto