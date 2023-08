The Story of Late Night, la docuserie su Sky da domenica 20 agosto

Un viaggio indietro nel tempo attraverso i memorabili momenti dei talk show notturni. Su Sky Documentaries alle 21:15. In streaming su Now, disponibile anche on demand

Un affascinante viaggio nella storia del genere televisivo che ha cambiato per sempre il volto della televisione, il late night show. Dai divertenti sketch alle interviste con i conduttori più iconici della TV americana, al dietro le quinte tra accordi infranti e promesse non mantenute: questo è The Story of Late Night, la docu-serie in sei episodi targata CNN in arrivo su Sky Documentaries dal 20 agosto, tutte le domeniche alle 21.15, in streaming su NOW e disponibile on demand.