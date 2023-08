Ufo Robot Goldrake, in arrivo una nuova serie anime. Il teaser

La serie Goldrake U sarà distribuita da Manga Productions e Dynamic Planning e coinvolge in prima persona il creatore del personaggio Go Nagai. Ecco le prime immagini

Ufo Robot sta per tornare, con tutti i suoi circuiti di mille valvole. Manga Productions e Dynamic Planning hanno infatti annunciato il lancio del teaser ufficiale di Goldrake U, la nuova serie anime con un nuovo logo e nuove caratteristiche per i protagonisti. L’uscita è prevista per il prossimo anno su canali Tv e piattaforme streaming.

Il teaser ufficiale - che potete vedere nel video in testa a questo articolo - è stato lanciato in occasione del festival AkibaDaisuki di Tokyo e ha ricevuto riscontri positivi dal pubblico. All’evento erano presenti i membri più importanti delle comunità di anime e manga, come il mangaka Go Nagai, creatore di Ufo Robot, il produttore esecutivo di Dynamic Planning Ichinao Nagai, il regista Mitsuo Fukuda, il character designer Yoshiyuki Sadamoto, lo sceneggiatore Ichiro Okouchi e Essam Bukhary, CEO di Manga Productions.

"Il ritorno dell'amata serie Ufo Robot Goldrake è un momento importante ed entusiasmante per i fan degli anime di tutto il mondo - ha dichiarato Essam Bukhary, CEO di Manga Productions -. Siamo orgogliosi di distribuire questa serie, che ha una ricca storia e una fedele fanbase. Grazie alla stretta collaborazione con Dynamic Planning, il nostro obiettivo è quello di far ritrovare Goldrake U' ai fan di lunga data, e permettere ad una nuova generazione di spettatori di scoprirlo e amarlo”.

UN TEAM D'ECCEZIONE

Il team creativo e produttivo dell'anime include Go Nagai, il regista Mitsuo Fukuda noto per il suo lavoro su Mobile Suit Gundam SEED, e il character designer Yoshiyuki Sadamoto, che ha lavorato a Neon Genesis Evangelion e Summer Wars. Lo sceneggiatore è Ichiro Okouchi, meglio conosciuto per il suo lavoro in Code Geass: Lelouch of the Rebellion, e la musica è stata composta da Kohei Tanaka, famoso per il suo lavoro in ONE PIECE e Sakura Wars.

L’anno scorso è stata definita una partnership strategica con Dynamic Planning, che ha concesso a Manga i diritti di licenza per per la distribuzione nelle città del Medio Oriente dei prodotti e personaggi della serie Ufo Robot Goldrake. Il primo risultato della partnership è stata l'inaugurazione della statua "Goldrake" nella capitale Riyadh, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande figura metallica di un personaggio immaginario al mondo, con un'altezza di oltre 33 metri.