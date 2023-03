The Crown 6, le prime immagini della serie con Imelda Staunton

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Netflix ha rilasciato una prima immagine dal set di The Crown 6, alzando notevolmente l’hype (già agli irti colli. E piovigginando sale) di questo show televisivo che fa incetta di consensi.



Il primo scatto (che potete guardare in fondo a questo articolo, parte di una serie di foto che ritraggono tutte i medesimi soggetti nella stessa situazione) arriva direttamente dal set dell'attesissima sesta stagione dello show che racconta la storia della famiglia reale inglese. Nella prima immagine del dietro le quinte si vedono il principe William e Kate Middleton, rispettivamente interpretati da Ed McVey e Meg Bellamy, mentre stanno girando una scena ambientata nel college.

McVey e Bellamy faranno il loro debutto professionale nei panni di William e Kate, un grande onore (oltre a essere un grande onere…).



I nuovi episodi della serie ripercorreranno la storia iniziale della coppia, che si è incontrata mentre studiava all'Università di St Andrews in Scozia nel 2001.

Le puntate ambientate durante gli anni del college frequentato nella località scozzese di St. Andrews sono attualmente in produzione, motivo per cui le riprese sono in corso proprio in questa località. Le scene ritraggono la quotidianità dei due giovani, divisi tra lezioni universitarie e uscite con gli amici. Dai primi sguardi scambiati durante una sessione di jogging alle passeggiate con i libri sotto braccio, lo show vincitore di due Golden Globe e di un Emmy per la Miglior serie drammatica ricostruisce - non senza un pizzico di fantasia - gli sviluppi della conoscenza iniziata nel 2001 durante gli studi. L'amore tra gli attuali Duca e Duchessa di Cambridge, favorito dalla condivisione dello stesso dormitorio, scandagliato dai tabloid e dai paparazzi e sfociato nel fidanzamento ufficiale del 2010, nel matrimonio a Westminster Abbey del 2011 e nella nascita dei tre figli, i Principi di Galles George e Louis e la Principessa di Galles Charlotte, comparirà presto sugli schermi.



Trovate la prima immagine dal set di The Crown 6 in fondo a questo articolo.