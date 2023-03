Willow cancellata? Lo showrunner smentisce e svela l'equivoco

Jonathan Kasdan replica con un tweet polemico e sarcastico all'indiscrezione lanciata da Deadline. E spiega: "Il Volume II ci sarà ma non gireremo nei prossimi 12 mesi" Condividi

Nessuna cancellazione, Willow 2 si farà, solo non si sa ancora quando. A garantirlo è Jonathan Kasdan, showrunner della serie tv fantasy Disney+ sequel del film cult del 1988 diretto da Ron Howard visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick. Lo sceneggiatore è intervenuto su Twitter dopo che la notizia della cancellazione della serie da parte della piattaforma streaming Disney si era diffusa, sostenendo che il Volume 2 è già stato pianificato anche se non sarà prodotto a breve.

Un messaggio carico di sarcasmo leggi anche Willow: se verrà rinnovata Ron Howard vorrebbe dirigere un episodio In una sorta di lettera dai toni decisamente sarcastici rivolta a fan e critici, lo showrunner ha scritto: “Il gran numero di parole gentili, supporto e passione per il nostro piccolo squallido e idiosincratico show è stato nientemeno che stupefacente e profondamente commovente, non solo per me ma per chiunque si sia fatto il c**o per realizzarlo. È impossibile esprimere quanto siamo grati ed emozionati che vi sia piaciuto vederlo (quasi) quanto a noi è piaciuto realizzarlo. Anche quelli di voi che non lo hanno apprezzato vi sono comunque rimasti incastrati per otto ore per criticare ogni singolo episodio e farci sapere esattamente di quali scelte non eravate fan. Anche questo è a suo modo… una incredibilmente specifica forma di lusinga, e noi lo apprezziamo!”.

LA REPLICA PICCATA A DEADLINE vedi anche Willow, Disney mostra il dietro le quinte della serie VIDEO Kasdan è poi venuto al punto della questione smentendo la notizia diffusa da Deadline con la stessa punta di sarcasmo: “In qualità di da lungo tempo devoto a Deadline Hollywood, capisco anche che i titoli più duri attirano i click. Quindi capisco come “Willo cancellato dopo una stagione su Disney+” sia divertente e interessante. Ad ogni modo, così come sono quasi certo di aver avuto più conversazione sul tema nelle ultime due settimane di quante Nellie Andreeva (di cui rimango un fan ardente), sono abbastanza convinto che, se ce lo avesse chiesto, né io né la gente alla Lucasfilm lo avremmo formulato nello stesso modo”.

ATTORI LASCIATI LIBERI PER ALTRI SHOW approfondimento Willow - La serie, tra nostalgia e modernità. La recensione Kasdan spiega: “La verità è meno sensazionale ma eccola qui: la scorsa settimana è stato deciso di lasciare il nostro cast principale libero di accogliere opportunità per altre serie che potrebbero arrivare per loro nei prossimi anni. Con tutte le produzioni televisive e cinematografiche del mondo, ci sembrava ingiusto limitare la disponibilità di un attore senza una chiara idea di quando avremmo avuto di nuovo bisogno di lui. È reso fin troppo banale dalla realtà come le sceneggiature su cui abbiamo lavorato richiedano tanti attori (della nostra prima stagione) con cui non esiste nessun vincolo contrattuale del genere. Niente impedisce ad Annabelle Davis, per esempio, di prendere accordi per altri show, ma potete stare certi che Mims appare in ogni singolo episodio del Volume II”.

IL VOLUME II CI SARÀ vedi anche Guarda la playlist video di Sky a tema serie tv Dunque lo showrunner arriva al punto e chiarisce una volta per tutte l’equivoco: “A causa di forze ben maggiori e più intricate di quel che potrei mai fingere di comprendere pienamente, la produzione degli show in streaming sta rallentando in tutta l’industria e Willow non riprenderà le riprese nei prossimi 12 mesi. Ma ecco un’altra cosa altrettanto vera: con l’entusiastico e incrollabile supporto della Lucasfilm e della Disney, abbiamo sviluppato e scritto ciò che speriamo possa essere un Volume II straordinariamente divertente, più ricco, più oscuro e migliore, che ha le sue fondamenta nei personaggi e nella storia dei nostri primi otto capitoli (il Wyrm sopravvive!)”.