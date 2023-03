Lol 3, cast e data di uscita della nuova stagione dello show

Il fortunato comedy show torna con un cast composto da volti storici della comicità nazionale arricchito da new entry amate dai giovanissimi. L'appuntamento per le prime quattro puntate è per il 9 marzo su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Attesa finita per i fan di LOL - Chi ride è fuori che tornerà in streaming con le puntate della nuova stagione, la terza, a partire dal 9 marzo . Ecco cosa c'è da sapere sul popolare comedy show prodotto da Endemol Shine Italy e distribuito da Prime Video, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

LOL 3: cast e date della messa in onda in streaming

Con la conferenza di presentazione di LOL 3 - Chi ride è fuori sono ormai chiari tutti i dettagli della nuova stagione dello show che ha debuttato sul piccolo schermo nel 2021 e che, nel tempo, ha visto accrescere la fetta di affezionati alla comicità italiana dei componenti del cast che cambiano di anno in anno.

Serena Dandini, che ha moderato l'evento al Teatro Eliseo di Roma, ha soddisfatto le curiosità dei presenti che hanno fatto a meno di Fedez, assente alla presentazione. L'edizione numero tre sarà trasmessa divisa in due parti con le prime quattro puntate subito disponibili dal 9 marzo e le ultime due dal 16 marzo.

Sul palco i protagonisti di questa nuova avventura televisiva sono i dieci concorrenti in gara che si sfidano per il montepremi finale di centomila euro, da devolvere a un ente benefico. Il cast dei comici è formato da: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. A condurre, la coppia collaudata Fedez e Frank Matano. “L'arma letale” della risata di quest'anno, chiamato a disturbare i partecipanti in gara, è il vincitore della passata edizione, il regista, attore, autore, scrittore e filmmaker Maccio Capatonda.