A partire da quel fatidico lunedì 24 febbraio del 1991 sino al 16 marzo del 1993, da quel tubo metallico situato in uno scantinato fuoriusciranno schidionate di ospiti indesiderati, vip mai voluti, pubblicità cancellate, filmati censurati. E soprattutto, attraverso tre indimenticabili stagioni “Avanzi,” ideato dal terzetto 'Tv delle ragazze' Valentina Amurri, Linda Brunetta e Serena Dandini, si trasfigurerà in un programma di culto, uno spazio in cui sbertucciare con efficacia, ironia e acume l’Italia degli anni Novanta, tra costume , società e politica Un’esilarante cartina di tornasole di un panorama televisivo popolato di soubrette, spot, personaggi reali e immaginari, in un crescendo rossiniano di gag e battute, tormentoni i e imitazioni.

Corrado Guzzanti, tra Rokko Smitherson, Vittorio Sgarbi e Andrea Occhipinti

Con il giubbotto “chiodo”, la camicia nera, i pantaloni di pelle, gli anfibi e l’immancabile domanda iniziale “Vi è qualcuno all’interno?” Corrado Guzzanti esordisce in tv da protagonista con il personaggio di Rokko Smitherson. Ed è subito un trionfo per il giovane regista di film "de paura”, autore di cult horror come “Terminaldo", “Terminaldfio", “Andetor”, “Coagulator”, “La maschera di strutto”, “Aracnofabiola", “Nuovo cinema paraculo” Un maestro che chiosava i suoi interventi con l’epocale poesia de Kipli, foriera di versi immortali come: “Volevamo cambiare il mondo, invece il mondo ha cambiato quartiere”, oppure “Se i partiti non rappresentano più gli elettori, cambiamoli questi benedetti elettori!“ Nel corso della prima stagione di Avanzi, Guzzanti ci offrirà anche un iracondo Vittorio Sgarbi tutto luppolo e parolacce, la cui sintesi si cela in questa frase "Cosa posso dirle? La birra non è una bevanda, è un pensiero. È un pensiero che, guarda caso, fa ruttare: burp!" Memorabile anche uno spaesato Andrea Occhipinti in coppia con la Edwige Fenech (nel 1991 la coppia condurrà il Festival di Sanremo) imitata Cinzia Leone. Nella terza e ultima stagione, di Avanzi, invece, si paleserà, il mitico” Lorenzo”, uno dei personaggi più celebri creati da Corrado Guzzanti