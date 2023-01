Record of Ragnarok 2, il nuovo trailer della serie TV anime di Netflix

La sinossi ufficiale di Record of Ragnarok 2 è piuttosto sintetica. “L’umanità è in svantaggio, ma la lotta per la sopravvivenza è appena iniziata. Nel cruciale round successivo un umano davvero malvagio affronta un’altra divinità”. A portare il celebre manga (da oltre 14 milioni di copie vendute) sul piccolo schermo è Graphinica , studio di animazione che ha lavorato a Juni Taisen: Zodiac War e Hello World. Il trailer ci dà un’anticipazione di quelli che saranno gli scontri principali del secondo capitolo: quello tra Ercole e Jack lo Squartatore , e quello tra Shiva e Raiden Tameemon . La stagione si compone di 15 episodi, che arriveranno su Netflix in due parti. I primi 10 episodi verranno pubblicati il 26 gennaio, mentre per vedere gli ultimi 5 toccherà aspettare un po' visto che la data non è stata ancora rivelata. A dirigere la serie ci sono Masao Ookubo e Yumeta Company , mentre la sceneggiatura è curata da Kazuyuki Fudeyasu e Yuka Yamada. Masaki Satō cura il design dei personaggi e Yasuharu Takanashi si occupa della colonna sonora.

Record of Ragnarok, il manga

GUARDA ANCHE

Tutti i video sulle serie tv

Record of Ragnarok è un celebre manga scritto da Takumi Fukui e Shinya Umemura e disegnato da Chika Aji, pubblicato per la prima volta nel 2017 sulla rivista Monthly Comic Zenon edita da Tokuma Shoten. Nel 2019 è cominciata la serializzazione, sempre su Monthly Comic Zenon, dello spin-off Record of Ragnarok: The Legend of Lü Bu Fengxiang, incentrato sulla figura di Lü Bu, scritto dagli autori della serie originale e disegnato da Takeo Ono. Record of Ragnarok ha conquistato alcune delle classifiche più importanti dedicate ai manga: tra queste, quinto posto nella guida Kono manga ga sugoi! 2019 di Takarajimasha nella categoria delle venti migliori serie manga per lettori di sesso maschile; quinto posto nella classifica Fumetti consigliati dai dipendenti della libreria nazionale del 2018. A marzo 2021 il manga aveva oltre 6 milioni di copie in circolazione.