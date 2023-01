Morto a 54 anni Adam Rich, era il bambino della famiglia Bradford

Chi era Adam Rich?

Nato il 12 ottobre del 1968 a Brooklyn, New York, Adam Rich ha studiato recitazione alla Chatsworth High School nella San Fernando Valley in California. Nel 1976 ha iniziato a fare l’attore da bambino nello show televisivo The Six Million Dollar Man per poi continuare la sua carriera con Love Boat, Fantasy Island, CHIPs, e altri prodotti per il piccolo schermo. Negli anni 80 è stato anche parte del cast di Code Red e Dungeons and Dragons. Non era sposato e non aveva figli, ma in passato ha sviluppato una dipendenza da sostanze che le hanno rovinato la salute. Nel 1991 è stato arrestato con l’accusa di aver svaligiato una farmacia della California e l’attore Dick Van Patten che nella serie La Famiglia Bradford interpretava il padre di famiglia, lo ha salvato dalla prigione.