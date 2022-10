City on a Hill con Kevin Bacon cancellata dopo tre stagioni

Dopo tre stagioni, la serie incentrata sulle indagini di DeCourcy Ward e Jackie Rohr chiude i battenti. Showtime ha annunciato la scelta dicendosi soddisfatta del finale della serie e dei risultati raggiunti in questi anni. Nuove sfide aspettano ora i protagonisti Kevin Bacon e Aldis Hodge Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Si chiudono definitivamente le indagini per DeCourcy Ward e Jackie Rohr, la coppia di agenti apparentemente mal assortita al centro di City on a Hill. Non vedremo più sullo schermo i personaggi interpretati da Kevin Bacon e Aldis Hodge, impegnati ormai dal 2019 a riportare l’ordine nella corrotta Boston degli anni Novanta.

Va bene così vedi anche City on a Hill, le foto del finale di stagione La decisione di non far proseguire ulteriormente il progetto è stata presa già da un po’, addirittura prima ancora del cambio ai vertici di Showtime. La sensazione è che nell’azienda quasi tutti si fossero convinti che, dopo il buon finale della scorsa stagione, semplicemente il prodotto non avesse più nulla da dare. Gli ascolti raccontano poi che gradualmente il pubblico della serie era diminuito, passando dal quasi mezzo milione di spettatori dell’esordio ai meno di duecentomila registrati in media durante l’ultima stagione. La stringata nota diramata dal network suona molto istituzionale ma fa capire che non ci sono state frizioni di alcun tipo nel prendere la decisione: “City on a Hill ha concluso con successo la sua corsa su Showtime con il finale della terza stagione. È stata la migliore delle esperienze lavorare con Kevin Bacon, Aldis Hodge e tutto il cast e la troupe, guidati dallo showrunner Tom Fontana e dagli altri produttori esecutivi, tra cui Jennifer Todd e Jorge Zamacona. A tutti porgiamo i nostri più sinceri ringraziamenti”.

Cosa resterà della città sulla collina vedi anche City on a Hill, la recensione del finale di stagione City on a Hill è stato un prodotto particolare che, a un primo sguardo, sembrava partire da una premessa quasi già sentita: un veterano dell'FBI (Kevin Bacon) e un procuratore cittadino con voglia di farsi notare (Aldis Hodge) vengono costretti a collaborare per ripulire una Boston sempre più corrotta. Come ha ricordato in passato lo stesso Bacon, dietro questo canovaccio piuttosto classico c’era di più, anche grazie alla voglia dei creatori di inserire nello show tematiche sempre attuali. La star di Footloose ha per esempio ricordato come l’aver parlato di Black Lives Matter durante il periodo di lavorazione abbia influenzato in corsa la serie, rendendola un prodotto attuale pur essendo ambientata ormai tre decenni fa.

Che farete da grandi? approfondimento La playlist dei migliori video di SkyTg24 a tema serie tv Bacon non era l’unico grande nome coinvolto nel progetto che comprendeva, oltre al lanciato co-protagonista Aldis Hodge, anche i divi Ben Affleck e Matt Damon in veste di produttori esecutivi. Ora tutti loro si concentreranno su nuovi progetti, a partire da Hodge che potrebbe tornare presto a indagare nei panni dello psicologo forense Alex Cross. Il personaggio protagonista dei romanzi di James Patterson sarà infatti presto portato sullo schermo in una nuova serie, dove promette di apparire “brillante, imperfetto e pieno di contraddizioni” proprio come nei libri. Bacon invece apparirà nel prossimo special dedicato ai Guardiani della Galassia. Di certo un bel modo per dimenticare un ruolo cui ha più volte detto di essersi affezionato. Bacon decise di diventare Jackie Rohr dopo aver visto un episodio di prova in cui il personaggio faceva lunghi monologhi al limite dell’assurdo. Una bella sfida per l’attore che, in quell’ultimo periodo, sembrava essersi quasi specializzato in parti all’opposto: “Venivo da una serie di tipi davvero poco espressivi, forti e silenziosi, Sono divertenti da interpretare, a loro modo, per capire come sviluppare una performance senza parole. Ma poter finalmente cambiare un po' le cose e fare un tipo che non riesce a stare zitto era qualcosa che mi attirava molto”, ha ricordato il divo. Vedremo quanto loquace sarà il prossimo personaggio che avrà il volto di Kevin Bacon. Nel frattempo lasciamo volentieri un posto nel nostro cuore a Jackie Rohr, ben consci che da lì non verrà mai cancellato da nessuno.