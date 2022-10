Lasciami entrare, trama e cast della nuova serie horror di Paramount+

Lasciami entrare, la trama

La serie, composta da 10 episodi, ha come protagonisti Mark e sua figlia Eleanor, la cui vita è cambiata anni prima quando è stata trasformata in un vampiro. Da quando ha 12 anni, la bambina vive rinchiusa e può uscire solo di notte, mentre il padre fa del suo meglio per fornirle il sangue umano di cui ha bisogno per rimanere in vita. I due vivono a New York, dove una recente ondata di crimini raccapriccianti fa da “protezione” al saccheggio di sangue di cui ha bisogno Eleanor. “Mark è disposto a tutto per aiutare la sua bambina ma anche per sostentarla” ha dichiarato Demián Bichir, l'attore protagonista, alla presentazione della serie tv di Paramount+. “Ha oltrepassato ogni limite consentito. Ha ucciso e uccide per la figlia: questo è indice di quanto voglia mantenere in un certo senso pulita l’anima di Eleanor. Si macchia lui dei delitti per evitare che lo faccia lei: non desidera per nulla trasformarla in un’assassina”. Padre e figlia, però, si sono trasferiti, senza saperlo, accanto alla detective Naomi Cole e suo figlio Isaiah, un ragazzino emarginato che, nella sua solitudine, vede in Eleanor una possibile nuova amica. “I Kane sono una famiglia disfunzionale ma anche i Cole vivono lo stesso tipo di disagio” ha spiegato ancora il protagonista.