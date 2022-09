Lily Collins sarà protagonista della serie crime Razzlekhan

Una nuova serie targata Hulu parlerà di bitcoin con la protagonista di Emily in Paris in un ruolo nuovo Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Lontano dal glamour e dall’atmosfera parigina dell’ultima serie Netflix che l’ha vista protagonista, Lily Collins sarà Heather “Razzlekhan” Morgan nella miniserie Razzlekhan: The Infamous Crocodile of Wall Street che racconta il furto di bitcoin per il valore di circa 4,5 miliardi di dollari avvenuto lo scorso inverno. Ilya "Dutch" Lichtenstein e Heather "Razzlekhan" Morgan sono stati arrestati e la serie si ispira all’articolo pubblicato sulla rivista di New York "The Many Lives of Crypto's Most Notorious Couple”.

Razzlekhan: The Infamous Crocodile of Wall Street: di cosa parla la serie approfondimento Windfall, il trailer del film con Lily Collins La serie si concentra su Lichtenstein e Morgan, le menti dietro una delle più grandi rapine della storia o una coppia di aspiranti imprenditori sfortunati che sono inciampati in un disco rigido contenente 3,6 miliardi di dollari in bitcoin rubati dall’exchange Finex. Il titolo della serie, Razzlekhan, deriva dall'alter ego di Morgan come rapper di YouTube. Descritta come uno studio sul personaggio, una storia d'amore e un thriller poliziesco raccontati con umorismo e onestà, la serie seguirà Heather e Ilya mentre lottano con la loro relazione, le pressioni di approfittare di criptovalute rubate senza un modo semplice per renderle liquide e le loro aspirazioni nel mondo tech/media di New York. La serie sarà raccontata attraverso gli occhi della coppia, ma anche di hacker, banchieri, forze dell'ordine e amici.

La storia vera GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Lichtenstein e Morgan sono stati arrestati a febbraio e accusati di aver tentato di riciclare 4,5 miliardi di dollari in bitcoin rubati, di cui 3,6 miliardi di dollari sono stati sequestrati dalle autorità. La coppia, che rischia fino a 25 anni di carcere, è stata in trattative con i pubblici ministeri per un patteggiamento. Cast artistico e tecnico Lily Collins sarà Morgan, ma sarà anche produttrice del progetto con Charlie McDowell alla regia e Alex Orlovsky. Scoop Wasserstein è il produttore esecutivo di New York Magazine/Vox Media Studios. Oltre a co-sceneggiare e dirigere Windfall, McDowell ha anche diretto The One I Love con Elisabeth Moss e Mark Duplass. È rappresentato da CAA, LBI Entertainment, Black Bear Management e Jason Hendler presso Hansen Jacobson. Alex Orlovsky è stato il produttore di Memory di Michael Franco con Jessica Chastain e Peter Sarsgaard.