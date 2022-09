The Kardashians, il nuovo poster della seconda stagione

Ogni abito una diversa personalità: il nuovo poster di The Kardashians svela alcuni dettagli delle sue protagoniste Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo La premiere della seconda stagione di The Kardashians è prevista il prossimo 22 settembre in esclusiva su Hulu e in queste ore il network ha pubblicato il nuovo poster che ritrae Kim, Khloe e Kourtney Kardashian insieme a Chris, Kendall e Kylie Jenner. Molto chiaro il claim del poster: “Expect the unexpected”, ossia “Aspettatevi l’inaspettato”. Tutte e sei le donne indossano elegantissimi abiti da sera lunghi neri e guardano dritte in camera, ostentando quella sicurezza e quell’audacia che le ha rese famose in tutto il mondo. La seconda stagione del reality è attesissima dai milioni di fan in tutto il mondo.

Il poster di The Kardashians approfondimento The Kardashians, dal 22 settembre la seconda stagione. Trailer Kim Kardashian sfoggia ancora la chioma biondo platino che i fan hanno visto per la prima volta lo scorso maggio durante il Met Gala. Sensuale e seducente, Kim per questa foto ha optato per un abito con il collo alto, aggressivo quanto basta per confermare la sua fama di famme-fatale. Al suo fianco, invece, Khloe Kardashian ha preferito indossare un abito più romantico con profondissima scollatura che lascia ben poco all’immaginazione. La trama a rete larga dà una sexy sensazione di vedo-non-vedo che rende il tutto ancora più provocante, senza cadere nel volgare. Capelli mossi alle spalle e smokey eyes completano il look. Molto simile al look di Kim Kardashian è quello di Kylie Jenner,che ha indossato un abito a collo alto molto aderente, abbinato a una giacca dello stesso colore. Totalmente diversa la scelta di Kendall Jenner che, invece, ha indossato un lungo abito da sera monospalla che ne ha messo in evidenza la linea magra e slanciata. Kourtney Kardashian, invece, ha scelto un abito completamente diverso rispetto a tutti gli altri e ha optato per un lungo abito da sera con spalline sottili e capelli raccolti. Ogni Kardashian nella fotografia ha interpretato la sua personalità attraverso look diversi che ne mettono in evidenza i tratti peculiari del carattere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Kardashians (@kardashianshulu) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie