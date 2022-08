Ally McBeal, al via lo sviluppo del revival

A vent'anni dalla fine della serie originale, ABC annuncia di lavorare a un sequel affidato a Karin Gist. Protagonista una giovane donna nera appena laureata in legge. Possibile anche il ritorno di Calista Flockhart

A 20 anni di distanza dall’ultimo episodio della serie, i fan di Ally McBeal possono finalmente contare i giorni prima di poter riabbracciare il personaggio e il mondo narrativo legato all’avvocata interpretata da Calista Flockhart per cinque stagioni. Proprio mentre She-Hulk, su Disney+, sembra riportare attenzione sul genere della legal comedy, ABC ha ufficializzato l’avvio dello sviluppo del revival di Ally McBeal.

A riportare la notizia è stato Deadline, che ha spiegato come Karin Gist sia già al lavoro sulla scrittura della nuova serie. Gist sarà anche produttrice esecutiva di quello che si annuncia come un sequel ambientato ai giorni nostri nello stesso studio legale che ospitò la protagonista della serie originale. Al centro dei nuovi episodi saranno le vicende di una giovane donna nera, appena laureata in legge, che si unirà allo studio.