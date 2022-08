Lost Ollie, il trailer della serie Netflix

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Chi è stato bambino negli anni Novanta, chi non lo era più ma anche chi, ancora, non era nato, attende con ansia l’uscita di Lost Ollie, la serie più attesa di agosto insieme a The Sandman. Le ragioni dietro il crescente hype sono numerose ma c’è soprattutto un nuovo innamoramento da parte del pubblico per il genere live action. Ma Lost Ollie è molto di più, perché è anche una serie di animazione, è un prodotto ibrido che ha alle spalle la firma di alcuni dei più grandi produttori e sceneggiatori del mondo, professionisti del calibro di Shawn Levy, Emily Morris e Josh Barry come produttori esecutivi, e poi ancora Shannon Tindle, che ha lavorato come designer in Coraline, tra le altre cose. Inoltre, e non è un elemento da sottovalutare, Lost Ollie è l’adattamento del romanzo per ragazzi Ollie e i giocattoli dimenticati, un libro che ha catturato l’attenzione di milioni di giovani per la complessità e la bellezza del suo racconto. Nelle ultime ore è stato rilasciato il primo trailer della miniserie, composta da 4 episodi, che verrà rilasciata il prossimo 24 agosto.