Fate: The Winx Saga, svelata la data di uscita della seconda stagione

Buone notizie per i fan, sia più piccoli che più grandi, in merito alla serie tv Fate: The Winx Saga. Attraverso un video pubblicato sui canali social ufficiali di Netflix, infatti, è stata annunciata la data in cui uscirà la seconda stagione della produzione italo-britannica basata sul cartone animato Winx Club creato da Iginio Straffi. Il giorno da cerchiare in rosso è venerdì 16 settembre.

Cosa sappiamo sulla seconda stagione di Fate: The Winx Saga approfondimento Fate: The Winx Saga, il teaser della seconda stagione La serie tv è incentrata su cinque fate che frequentano Alfea, un istituto di magia che si trova nell’Oltre Mondo. Mentre svolgono le loro lezioni e imparano a usare i loro poteri, le protagoniste magiche devono combattere contro i mostri che minacciano la sicurezza del collegio. Al tempo stesso, inoltre, le cinque fate dovranno fare i conti con tutto ciò che riguarda la loro età, dall’amicizia all’amore, passando anche per alcuni contrasti. Per quanto concerne la seconda stagione, l’ex direttrice Rosalind dirigerà la scuola nell’Oltre Mondo, mentre Alfea è cambiati in alcuni suoi aspetti, con i Bruciati che non ci sono più, Silva imprigionato dopo essere stato accusato di tradimento e, infine, il mistero per la scomparsa di Dowling. A proposito di sparizioni, la stagione si apre con la sparizione delle fate che altro non è che il preludio a una nuova minaccia che rischia di minare l’ordine dell’Oltre Mondo. Tra le new entry previste, ci sono Paulina Chavez che interpreterà Flora, poi Miranda Richardson nei panni della direttrice Rosalind e Daniel Betts nel ruolo del professor Harvey.

Il successo di Winx Club GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv La serie tv animata creata da Iginio Straffi ha debuttato con la prima puntata assoluta il 28 gennaio 2004 su Rai 2. Da quel giorno, il successo è stato tale tanto da essere andate in onda ben otto stagioni da 26 episodi ciascuna, con una nona attualmente in fase di programmazione. Inoltre, sono stati ideati anche due spin-off, cioè PopPixie e World of Winx, quest’ultimo con due stagioni. Nel 2021 è uscita su Netflix la prima serie tv live action Fate: The Winx Saga con Abigail Cowen protagonista principale nei panni di Bloom. Il 16 settembre 2022, come accennato in precedenza, uscirà la seconda stagione e sarà anche questa visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.