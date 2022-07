The Sandman, il trailer della serie Netflix

IL TRAILER di The Sandman

Il trailer conferma le ambientazioni fantasy dark già conosciute nella serie a fumetti di Neil Gaiman, considerata come una delle migliori mai prodotte degli ultimi decenni. L’atmosfera è rarefatta nelle prime immagini rilasciate come trailer, nel quale vengono presentati i protagonisti che accompagneranno lo spettatore in un viaggio lungo 10 episodi. Se le trame e le suggestioni ricordano quelle di un’altra serie televisiva Netflix, Lucifer, non è certo un caso. Infatti, il fumetto di Neil Gaiman è il soggetto dal quale è stato tratto anche quell’adattamento televisivo, una delle serie che ha riscosso maggiore successo nel pubblico Netflix negli ultimi anni. Anche il trailer di The Sandman è stato presentato al Comic-Con di San Diego.