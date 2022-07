FeST - Serial Awards, le nomination per la quarta edizione

Aprono l'1 luglio le votazioni per i premi dedicati alle serie tv italiane. Sky ne ha sei candidate: A casa tutti bene, Blocco 181, Gomorra - Stagione finale, Christian, Il Re e Diavoli 2. Ecco tutti i titoli in lizza in ogni categoria

Aprono oggi, 1 luglio, le votazioni per i “Serial Awards” di FeST – Il Festival delle Serie Tv, primo festival italiano interamente dedicato alla serialità televisiva all’epoca dei servizi di streaming, che torna con la sua quarta edizione il 23-24-25 settembre 2022 a Milano, in collaborazione con Triennale Milano.

Tra i candidati nelle varie categorie ci sono anche sei serie Sky: A casa tutti bene (4 nomination), Blocco 181 (8 nomination) , Gomorra - Stagione finale (6 nomination), Christian (1 nomination), Il Re (2 nomination), Diavoli 2 (1 nomination).

Per il secondo anno i Serial Awards, premi attribuiti alle migliori serie tv italiane, saranno votati da una selezionata giuria presieduta dalla direttrice artistica Marina Pierri e formata da persone esperte ed esponenti del settore. La cerimonia di premiazione si terrà il 25 settembre presso il teatro di Triennale Milano, location di FeST.



Novità di questa edizione dei Serial Awards, rispetto a quella del 2021 che ha visto trionfare “L’amica geniale” (RAI) e “Anna” (Sky) mentre Netflix ha ottenuto il maggior numero di titoli vincitori, è l’introduzione di quattro nuove categorie: Serie Entertainment dell’anno; Premio al podcast che vorremmo diventasse una serie scripted; Premio Coppia/relazione dell’anno; Premio Docuserie dell’anno.



FeST - Tutte le nomination

Premio Cattiveria “Ha fatto anche cose buone”

Francesco Serpico (Nino Sarratore) - L'Amica Geniale 3

Salmo (Snake) – Blocco 181

Dora Romano (Nonna Lina) – Bang Bang Baby

Paolo Ricca (Vito Vitale) – Il Cacciatore 3

Luca Zingaretti (Bruno Testori) – Il Re





Premio Interprete non protagonista

Livio Kone (Daniele Peirò) - Noi

Alberto Malanchino (Gabriel Kidane)- Doc

Valerio Mastandrea (l'armadillo) – Strappare lungo i bordi

Lilith Primavera (Vera) – Le fate ignoranti

Claudio Santamaria (Matteo) – Christian

Giorgia Arena (Assunta) – Bang Bang Baby

Isabella Ragonese (Sonia Massini) – Il Re

Interprete protagonista

Eduardo Scarpetta (Michele) – Le fate ignoranti

Lucrezia Guidone (Margherita) – Fedeltà

Coco Rebecca Edogame (Summer) – Summertime 4

Marco D'Amore e Salvatore Esposito (Ciro e Genny) – Gomorra – Stagione finale

Gaia Girace e Margherita Mazzucco (Lila e Lenù) – L’Amica Geniale 3

Alessandro Borghi (Massimo) – Diavoli 2

Laura Osma (Bea) – Blocco 181

Premio Look and Feel

Summertime 4

L'Amica Geniale 3

Blocco 181

Bang Bang Baby

Il Cacciatore 3

Premio Regia

Daniele Luchetti – L’Amica Geniale 3

Bindu De Stoppani, Michela Andreozzi – Guida astrologica per cuori infranti

Gabriele Muccino – A casa tutti bene

Michele Rech – Strappare lungo i bordi

Ferzan Ozpetek, Gianluca Mazzella – Le fate ignoranti

Margherita Ferri, Michele Alhaique, Giueppe Bonito – Bang Bang Baby

Giuseppe Capotondi, Ciro Visco, Matteo Bonifazio – Blocco 181

Premio Serie Kids dell’anno

Unlockdown 2

Di4ri

Next Level

Premio Serie scripted dell’anno

Gomorra - Stagione finale

L'amica geniale 3

Strappare lungo i bordi

Blocco 181

Bang Bang Baby

Premio Docuserie dell’anno

Chiamatemi Tony King

Una squadra

La mala-Banditi a Milano

Vendetta-Guerra all'antimafia

Stigma invisibile

Serie Entertainment dell'anno

Una semplice domanda

LOL

Dinner club

Una pezza di Lundini

Pechino Express

The Ferragnez

Drag Race Italia

Premio Soundtrack a musiche originali e non originali

Summertime 4

Gomorra stagoine finale (Mokadelic)

Le fate ignoranti

Blocco 181 (Salmo)

Bang Bang Baby

Premio “Writer’s room” a sceneggiature originali e non originali

Gomorra stagione finale

L'amica geniale 3

A casa tutti bene

Strappare lungo i bordi

Bang Bang Baby

Premio Coppia/relazione dell'anno

Laura Osma (Bea), Andrea Dodero (Mahdi), Alessandro Piavani (Ludo) – Blocco 181

Adriano Giannini (Santo) e Arianna Becheroni (Alice) – Bang Bang Baby

Phaim Bhuiyan (Phaim) e Carlotta Antonelli (Asia) – Bangla

Claudia Gusmano (Alice) e Michele Rosiello (Davide) – Guida astrologica per cuori infranti

Luca Argentero (Massimo) e Eduardo Scarpetta (Michele) – Le fate ignoranti

Marco D'Amore (Ciro) e Salvatore Esposito (Genny) – Gomorra - Stagione finale

Premio “Ci vivrei” alla casa più bella

Casa Concordia – Fedeltà

Casa di Azzurra e Genny – Gomorra – Stagione finale

Casa Ristuccia – A casa tutti bene

Casa di Michele – Le fate ignoranti

Casa di Ludo – Blocco 181

Premio al podcast che vorremmo diventasse una serie scripted

Il dito di Dio (Pablo Trincia)

Demoni Urbani (Gli ascoltabili)

Les Diabolique (Chiara Tagliaferri)

Luwig (Gianluca Ferraris)

Il tema di quest'anno è "refraiming nature"

Il tema della quarta edizione di FeST sarà Reframing Nature.

"Reframing Nature accende i riflettori sui significati che attribuiamo alla parola “natura” e sulle sue declinazioni nelle storie per la tv - ha dichiarato Marina Pierri, la direttrice artistica di FeST - Reframing vuol dire dare una nuova cornice a un concetto, perché la cornice fa parte del quadro e ne modifica l'impatto su chi guarda. In gergo psicologico, implica l'atto di rimettere in prospettiva, ripensare a un determinato aspetto in molteplici maniere. E, spesso, trasformarlo.

È questo il primo passo nella costruzione di una consapevolezza da cui è impossibile prescindere. Flora, fauna e mondo minerale non sono il fondale di cartone su cui si muovono i personaggi, ma personaggi esse stesse; così come l’umanità non solo vive nella natura, ma ne è integralmente parte. Pensarsi come altro rispetto al pianeta, alle sue risorse, agli altri suoi abitanti umani e non umani, diviene impensabile.

Natura è un costrutto sociale: rappresenta quello che è lecito o illecito essere nella società a partire dal proprio corpo e dai ruoli che predetermina.

Natura è raccontare storie: il gesto più naturale che esiste per l'essere umano, quello capace di dare un senso alla realtà.

Natura è convivenza delle differenze, locuzione che restituisce una connotazione orizzontale alla valorizzazione dell’unicità, chiave per l’accesso alla pluralità di punti di vista che le serie tv sono capaci di offrire".

I palchi

Anche quest’anno FeST si svolgerà su quattro palchi paralleli:



Il Main stage: come sempre ospitato all'interno di Triennale Milano Teatro, darà spazio ad anteprime, interviste e panel di intrattenimento per un confronto con i grandi protagonisti della serialità.

L'Industry stage: all'interno della sala Agorà, sarà il luogo dove broadcaster, case di distribuzione e produzione, personalità legate a tutta la filiera audiovisiva dialogheranno sullo stato dell’arte della serialità in Italia.

L'Unstage: il palco fuori dagli schemi ospitato nel giardino di Triennale. In continuità con ciò che è avvenuto in passato lo stage si occuperà di dare voce alle nicchie cult con giochi e interazioni inaspettate tra serie tv e realtà.

Il Kids stage: il sabato è previsto un palco dedicato ai contenuti per bambini e ragazzi. I più piccoli potranno così assistere ad anteprime e incontri con i protagonisti della serie d'animazione e fiction più amate o attese.