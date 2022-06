Moses Ingram , già vista nella serie di Disney+ Obi-Wan Kenobi, si è unita alla miniserie Lady in the Lake , di Apple TV+ e Endeavour Content. Ingram è stata scelta per sostituire Lupita Nyong’o , che ha deciso di abbandonare il progetto poco prima dell'inizio delle riprese a causa dei troppi impegni di lavoro.

Lady in the Lake, cosa sappiamo

Le riprese di Lady in the Lake sono già in corso a Baltimora, in Maryland. Ingram, che ha ottenuto una nomination agli Emmy per il suo ruolo ne La regina degli Scacchi, reciterà insieme a Natalie Portman e interpreterà Cleo Sherwood. La serie è basata sul romanzo bestseller del New York Times di Laura Lippman. Si svolge nella Baltimora degli anni '60, dove un omicidio irrisolto spinge la casalinga e madre Maddie Schwartz (Portman) a reinventare la sua vita di giornalista investigativa. La donna si scontrerà con la Sherwood di Ingram, una donna laboriosa che si destreggia tra maternità, lavoro e un impegno appassionato per portare avanti l'agenda progressista nera di Baltimora. Nel cast anche Y'Lan Noel, Mikey Madison e Brett Gelman. Alma Har’el, regista di Honey Boy, si occuperà della regia, della produzione e della sceneggiatura insieme a Sheila Wilson, Zach Shields, Vanessa Baden-Kelley, Briana Belser, Nambi Kelly, Byron Bowers e Boaz Yakin. A produrre anche Christopher Leggett attraverso la Zusa, nuova società di produzione. Anche Natalie Portman è produttore esecutivo insieme alla partner di produzione Sophie Mas, ai direttori di Crazyrose Nathan Ross e al compianto Jean-Marc Vallée, insieme a Julie Gardner per Bad Wolf, Amy J. Kaufman e Layne Eskridge per POV Entertainment, Yakin e Lippman.