Bridgerton 3, potrebbe tornare Regé-Jean Page

Il Duca di Hastings, la vera sorpresa di Bridgerton 3

approfondimento

Bridgerton 3 si concentrerà sulla storia d'amore tra Penelope e Colin

Manca ancora molto all'arrivo in tv del terzo ciclo di episodi di Bridgerton ma i lavori sono più che avviati in casa Shondaland dove ci si prepara a un ritorno scoppiettante, all'altezza delle stagioni precedenti.

Per questa ragione, dopo l'annuncio di un cambio nella trama e la conferma che il prossimo capitolo della storia si concentrerà sulla storia di Penelope Featherington, alias Lady Whistledown, interpretata dall'apprezzata Nicola Coughlan, il ritorno di Regé-Jean Page potrebbe essere l'elemento vincente per scatenare definitivamente l'entusiasmo dei fan, inconsolabili dopo l'addio alla produzione dell'attore al termine della prima stagione dello show.

Come è noto, Regé-Jean Page era stato chiaro sul fatto che con la prima stagione di Bridgerton la sua esperienza con la serie potesse considerarsi conclusa, una fuoriuscita dalla produzione resa ancor più semplice dalla struttura narrativa dello show che segue da vicino la storia dei romanzi di Julia Quinn, ciascuno dedicato a personaggi diversi all'interno dello stesso universo.

L'attore non aveva fatto mistero di volersi dedicare ad altro, anche per evitare che il suo volto fosse legato per sempre a un unico personaggio di successo, come accade per molte star della tv.

Dopo una stagione dedicata alle produzioni per il grande schermo, accompagnata da interviste in cui gli è sempre stato chiesto di più a proposito di un suo ritorno a Bridgerton, ora il trentaquattrenne sembrerebbe più propenso a un rientro nello show, forse per fare da contraltare al personaggio di Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) al centro della scena nella stagione 2.