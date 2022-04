Heartstopper, il trailer della serie Netflix

È stato rilasciato il nuovo trailer della serie tv Heartstopper, in cui sono state svelate delle immagini inedite. Il progetto, basato sulla graphic novel di Alice Oseman, arriverà su Netflix a partire dal 22 aprile (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Nella clip è possibile vedere il primo incontro tra due ragazzi adolescenti, che sembrano appartenere a realtà completamente diverse: un emarginato, come gli amici stessi lo definiscono, e la stella della squadra di rugby. Una tenera amicizia che si trasformerà in qualcosa di più?

La sinossi, il cast e altre curiosità

Heartstopper, il teaser della serie Netflix

Charlie Spring e Nicholas Nelson sono due studenti adolescenti, che si ritrovano come compagni di banco. Il primo, dichiaratamente omosessuale e considerato un emarginato dal suo gruppo di amici, si invaghisce del secondo, star della squadra di rugby della scuola, un ragazzo gentile e paziente. “Lui è diverso”, dice Charlie, mentre i due si affezionano l’uno all’altro sempre di più.

La sinossi ufficiale recita così: “L’amore incontra il dubbio. La paura incontra la gioia. Un ragazzo incontra un ragazzo. Heartstopper è una storia suddivisa in otto episodi che parla di vita, amore e di tutto il resto. La serie è tratta dalle graphic novel di successo di Alice Oseman”.

Gli episodi avranno una durata di 30 minuti ciascuno e la sceneggiatura è stata affidata ad Alice Oseman. Charlie è interpretato da Joe Locke, mentre Nicholas “Nick” ha il volto dei Kit Connor. Tra gli altri attori presenti nel cast anche William Gao (Tao), Yasmin Finney (Elle), Kizzy Edgell (Darcy), Jenny Walser (Tori) e infine Corinna Brown (Tara).

Chi è Alice Oseman, l’autrice della graphic novel

Giovanissima, Alice Oseman ha appena 28 anni ed è già una scrittrice di grande successo. Nata a Chatham, nel Regno Unito, Alice si occupa di fiction di genere Young Adult. Il suo primo romanzo, Senza nuvole, è uscito quando aveva appena 17 anni. Tra le sue opere anche I Was Born For This, Loveless e la graphic novel Heartstopper, da cui è tratta l’omonima serie Netflix, in arrivo sulla piattaforma di streaming dal 22 aprile (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Heartstopper è una graphic novel divisa in più volumi, che racconta la storia d’amore tra Charlie e Nick, già presenti in Solitaire. Il primo volume è stato auto pubblicato nel 2018, grazie a una raccolta fondi su Kickstarter. In seguito, i quattro volumi sono stati acquisiti dalla casa editrice Hachette Children’s Group e sono stati pubblicati tra il 2019 e il 2021. L’Hachette ha poi esteso i diritti per la pubblicazione di un quinto ed ultimo capitolo del fumetto, ancora inedito in Italia.