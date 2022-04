La scogliera dei misteri, tutto ciò che c'è da sapere sulla serie TV

Da martedì 12 aprile su Rai 1 in prima serata al via una nuova serie thriller, La scogliera dei misteri , il cui titolo originale è Jugée coupable. Si tratta, infatti, di una produzione francese, che conferma l'interesse della Rai per le produzioni d'oltralpe, vista l'ottima accoglienza di Morgane – Detective geniale. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

La scogliera dei misteri, la trama

La scogliera dei misteri racconta la storia di Lola Bremond, una ragazza che vive a Bordeaux e che un giorno riceve la proposta di un colloquio di lavoro in una località costiera della Bretagna. L'incontro di lavoro, in realtà, è solo una scusa per condurre Lola in quel posto, in cui 25 anni prima venne uccisa una ragazza. La vittima si chiamava Manon Jouve e assomigliava moltissimo a Lola. La ragazza scoprirà poi che la donna uccisa era sua madre e che lei è stata adottata. Da quel momento Lola avrà a che fare con misteri, intrighi e delitti, mentre cercherà di scoprire di più sul passato di sua madre e sul suo assassino.