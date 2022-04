Tom Hiddleston sarà il protagonista della serie The White Darkness

Avventura, emozione e spettacolo visivo: questi gli ingredienti di The White Darkness , nuova avventura a puntate targata Apple TV + che avrà come protagonista d'eccezione Tom Hiddleston , attore inglese che ha raggiunto la fama presso il grande pubblico con Loki, uno dei personaggi più amati del Marvel Cinematic Universe. L'attore che oltre a una consistente carriera cinematografica vanta anche una solida formazione teatrale, è pronto a mettersi in gioco col personaggio principale del nuovo show Apple, un ex soldato colmo di senso dell'onore che intraprende un viaggio che lo cambierà completamente.

Tom Hiddleston coinvolto come attore e produttore esecutivo

Ispirato alla vita di Henry Worsley narrata all'interno dell'opera saggistica di David Grann, The White Darkness si annuncia come una storia che ruberà il cuore degli spettatori in cui Hiddleston sarà impegnato con un personaggio intenso pronto a evolvere per mezzo di un viaggio coraggioso e a dir poco avventuroso. Hiddleston sarà anche coinvolto come produttore esecutivo del racconto per Apple TV+, dove è già in programma un altro show da lui interpretato e atteso per la prossima primavera, The Essex Serpent tratto dall'omonimo romanzo di Sarah Perry del 2016.



Un prodotto d'autore targato Apple TV

Il protagonista della nuova serie, animato da un forte spirito d'avventura, pur essendo un padre devoto alla famiglia, parte per un viaggio attraverso l'Antartide per superare i suoi limiti e tornare un uomo migliore.

Hiddleston condivide i compiti di produzione con Soo Hugh, che ha legato il suo nome a show come The Terror, Mark Heyman, che ha prodotto anche Black Swan, e Theresa Kang-Lowe, tra i produttori di Pachinko, insieme a Caroline Garity. La produzione verrà realizzata come frutto di accordo tra Apple Studios, UCP e Blue Marble Pictures e rappresenta un nuovo passo in avanti sul percorso autoriale Apple che si prefigge di dare ampia visibilità alle voci degli artisti più brillanti del panorama della produzione televisiva e cinematografica contemporanea. Tra le produzioni più recenti sviluppate in questo senso, We Crashed con Jared Leto e Anne Hathaway.