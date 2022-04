Noomi Rapace e Jonathan Banks nella nuova serie sci-fi Constellation

Apple TV+ amplia il proprio palinsesto con Constellation, nuova serie tv fantascientifica prossimamente in uscita. Tra i protagonisti ci sono Noomi Rapace e Jonathan Banks Condividi

I telespettatori americani e non solo, di certo, non possono proprio lamentarsi in quest’ultimo periodo per quanto concerne le serie tv. Infatti, il mese di aprile sta regalando l’uscita di diversi nuovi lavori, anche attraverso il servizio streaming Apple TV+ che sta ampliando la propria offerta. Dalla commedia al western, passando per lavori più drammatici o incentrati sull’horror, i generi delle serie tv in uscita sono decisamente vari e coinvolgono un’ampia rete di appassionati. Per gli amanti della fantascienza, di quelle storie che superano i confini della realtà e della nostra immaginazione, è in arrivo su Apple TV+ una nuova serie tv intitolata Constellation, di cui sono stati rivelati gli attori principali, Noomi Rapace e Jonathan Banks.

Trama e cast di Constellation approfondimento Le migliori serie TV da vedere ad aprile 2022. FOTO I protagonisti principali sono i due noti attori Noomi Rapace e Jonathan Banks. La donna è nota soprattutto per il ruolo di Lisbeth Salander in Uomini che odiano le donne del 2009, personaggio che ha ricoperto anche nella serie tv Millennium di 6 puntate del 2010. Jonathan Banks, invece, è principalmente noto ai più per aver prestato il volto a Mike Ehrmantraut in Breaking Bad e nello spin-off Better Call Saul, la cui prima parte della sesta stagione sarà trasmessa da Netflix da martedì 19 aprile (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). In Constellation vedremo Noomi Rapace nel ruolo di Jo, una donna che ha vissuto per un po’ di tempo nello spazio e che, dopo un disastro avvenuto nelle galassie, decide di tornare sul pianeta Terra, dove si accorge che le mancano alcuni pezzi importanti della sua vita. Per quanto concerne il ruolo di Jonathan Banks, egli interpreterà Henry, un fisico che ha vinto il premio Nobel, ma i cui dettagli non sono stati rivelati.