Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey, la miniserie con Samuel L. Jackson

È uscito il trailer italiano de Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey, la miniserie di Apple TV+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) con protagonista Samuel L. Jackson. L'attore qui si cala nel ruolo più drammatico di tutta la sua carriera, recitando nella parte di un uomo malato che viene dimenticato da tutti, a partire dalla famiglia e dagli amici. Fino ad arrivare a se stesso. Questa miniserie in sei episodi ha debuttato l’11 marzo su Apple TV+. Ogni episodio viene rilasciato con cadenza settimanale, il venerdì. Di genere drama, si basa sul bestseller omonimo di Walter Mosley, che ha curato personalmente l'adattamento ed è il produttore esecutivo della serie. Potete guardare il trailer italiano de Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

La miniserie



approfondimento

Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey racconta di Ptolemy, in italiano Tolomeo, Grey (interpretato da Samuel L. Jackson), un uomo malato che viene abbandonato a se stesso, dimenticato da tutti quanti. L'unico che si occupava di lui era un fidato custode che tuttavia se ne è andato improvvisamente, lasciando l'uomo in una desolazione tale da farlo sprofondare ancor più nella demenza senile. Non soltanto senile: la demenza che affligge Tolomeo è soprattutto una demenza solitaria, quella che si può generare a furia di rimanere soli.

Ad arrivare in soccorso dell'uomo sarà Robyn (interpretata da Dominique Fishback), una ragazzina orfana che incomincia a prendersi cura di Ptolemy. Lei e il suo nuovo amico scopriranno che c'è una cura che potrebbe rivelarsi miracolosa: è un trattamento che sarebbe in grado di ripristinare i ricordi confusi di Grey. I due partono così per un viaggio in cui in ogni tappa emergeranno verità sconvolgenti riguardanti il passato, il presente e il futuro di Grey e di tutti quanti.

Il nominato all'Oscar Samuel L. Jackson e la nominata al BAFTA per Judas and the Black Messiah Dominique Fishback rendono il cast della miniserie davvero interessante. Anche gli altri attori non sono da meno: c’è il nominato all'Emmy Walton Goggins (Justified) nella parte del medico non convenzionale che offrirà al protagonista la possibilità di sottoporsi alla cura "miracolosa” che potrebbe ripristinare i ricordi perduti; ci sono anche Cynthia Kaye McWilliams (Coyote), Damon Gupton (Black Lightning), Marsha Stephanie Blake (When They See Us) e Omar Miller (Ballers).