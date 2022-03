23/23

Wingfield torna da Milano. Ha perso al terzo turno ma ha scommesso sulla vittoria del suo avversario riuscendo a recuperare il denaro perso in precedenza. La moglie gli rivela di credere di essere incinta. Il Conte Albani rivela ad Alice di essere stato lui a regalarle il bracciale, non Roberto, e le chiede di sposarlo. Anish decide di andare a Torino per raggiungere Gianluca e unirsi agli antifascisti. Bella rompe definitivamente con Cecil, rifiutando i suoi soldi e decidendo di vivere in maniera indipendente