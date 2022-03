Snowdrop, il trailer della serie tv coreana

Scritta da Yoo Hyun-Mi, la serie Snowdrop è pronta per conquistare anche il pubblico Italiano Condividi

Il colosso statunitense Disney+ ha annunciato che l’attesissima serie coreana Snowdrop farà il suo debutto in Italia la prossima estate (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La serie, scritta da Yoo Hyun-Mi, racconta la storia di un amore proibito, quello della giovanissima coppia formata da Lim Soo-ho (Jung Hae-in) e Eun Yeong-ro (Kim Ji-soo). I due sono intrappolati in un’epoca storica in cui la crisi politica imperversa. Composta da 16 episodi, Snowdrop è stata annunciata come una serie che farà letteralmente impazzire i fan delle produzioni coreane.

Snowdrop, la trama approfondimento Le migliori serie tv coreane da vedere se ti è piaciuto Squid Game Di seguito riportiamo la sinossi ufficiale della serie: “Nel momento in cui un uomo ricoperto di sangue (Jung Hae-In) fa irruzione all’interno di un dormitorio femminile, in un’università di Seul, Eun Yeong-ro (Ji-soo) rischia di essere espulsa, andando incontro ai suoi principi, per nascondere lo sconosciuto e curarlo. A sua insaputa, l’uomo ferito ha un importante segreto che potrebbe mettere in pericolo l’incolumità della sua famiglia e dei suoi amici. I due giovani dovranno dunque lottare con tutte le loro forze per superare gli ostacoli che incontreranno sul loro cammino.” Il racconto vede come fulcro narrativo la storia d’amore tra i due ragazzi, con il debutto di Kim Ji-soo come protagonista di un drama coreano, ricco di amore, sentimenti, ma anche di avventura e di azione. Eun Yeong-ro si metterà persino contro la sua famiglia per aiutare il suo amato, mentre Jung Hae-In cercherà di salvarla a discapito del bene del suo Paese.