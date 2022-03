Gloria, Sabrina Ferilli sarà protagonista della nuova fiction Rai

Gloria, cosa sappiamo

Il progetto è ancora alle prime fasi e per questo motivo non si sa molto. Gloria, questo il nome della serie, avrà come protagonista Sabrina Ferilli nei panni di un'attrice, una primadonna degli anni '90. Ci si concentrerà in modo particolare su una fase della sua vita, in cui la sua carriera e la sua salute saranno a rischio. Si ironizzerà molto anche sulla spettacolarizzazione della tv del dolore, ma al momento non si conoscono altri dettagli. Per Sabrina Ferilli è un ritorno alla fiction Rai dopo dieci anni: l'ultimo lavoro seriale dell'attrice risale infatti al 2012 quando girò Né con te né senza di te, prodotta da Notorius, nel ruolo di Francesca Sipicciani, cioè La Capitana. Sabrina Ferilli tornerà presto anche al cinema nel nuovo film di Leonardo Pieraccioni. Il 21 aprile 2022 debutterà infatti sul grande schermo Il sesso degli angeli, la nuova commedia scritta e diretta dal comico toscano. Ecco la sinossi ufficiale: “Don Simone (Leonardo Pieraccioni) è un prete di frontiera con una chiesetta sempre in difficoltà e mai frequentata dai ragazzi che preferiscono, piuttosto, lo “stare insieme” dei social. Finalmente Don Simone riceve una fantastica notizia: un eccentrico zio gli ha lasciato in eredità un’avviatissima attività in Svizzera che potrà risollevare le sorti economiche del suo oratorio sempre deserto! Ma arrivato a Lugano il nostro prete scopre di aver ereditato… un bordello!”