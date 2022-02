Upload 2, il trailer della seconda stagione del serial Prime Video

Prime Video Italia ha pubblicato il video che anticipa ciò che vedremo nella seconda stagione della serie televisiva ideata da Greg Daniels, in arrivo dall'11 marzo (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

È uscito il trailer della seconda stagione della serie televisiva Upload, attesa dall'11 marzo su Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



Si tratta del trailer ufficiale sottotitolato di Upload 2, il nuovo atto del progetto televisivo ideato da Greg Daniels.

Una commedia di genere sci-fi nata dalla penna del mitico sceneggiatore di serie come The Office e Parks and Recreation, giusto per citarne alcune. Nel cast dello show ci sono Robbie Amell (nei panni del protagonista, Nathan), Andy Allo (Nora), Kevin Bigley (Luke), Allegra Edwards (Ingrid), Zainab Johnson (Aleesha), Owen Daniels (A.I. Guy), Josh Banday (Ivan) e Andrea Rosen (Lucy).



Potete guardare il trailer di Upload 2 nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



La serie è ambientata in un ipotetico futuro in cui tutto quanto è automatizzato. Chi vuole può vivere anche dopo la morte, scegliendo di calarsi nei panni del proprio avatar in un mondo virtuale per poter vivere una seconda vita digitale, dopo che quella fisica si sarà conclusa. La seconda stagione di Upload vedrà il protagonista Nathan di fronte a un bivio sentimentale: non sa decidere se stare con Nora oppure con la sua ex, Ingrid, che alla fine della prima stagione della serie è arrivata a Lakeview, il mondo virtuale in cui vive l'alias digitale post mortem di Nathan.

Ma quella aldilà digitale scelto dal protagonista si sta rivelando non certo il paradiso tranquillo che credeva esso fosse: tutto è assai complicato, come dimostra bene il trailer della nuova stagione (che potete guardare nel video che trovate in testa a questo articolo).

Da quando la sua ex fidanzata è stata caricata su Lakeview, tramite quell’upload messo a titolo, Nathan non sa davvero cosa fare, è combattuto più che mai.



Il protagonista della serie, sia per quanto riguarda la prima stagione sia per questo nuovo capitolo in arrivo, è sempre lui: Nathan Brown.

Si tratta di un giovane sviluppatore di app che fa un incidente d'auto (su un'automobile a guida autonoma) finendo in gravissime condizioni in ospedale. Qui si deve decidere il suo destino in maniera tempestiva e, dopo aver discusso in maniera affrettata con la sua compagna, Ingrid, il ragazzo deciderà di venire uploadato nell'aldilà virtuale della propria famiglia.

"Nathan è a un bivio nella sua vita nell'aldilà... La sua ex ragazza Ingrid è arrivata inaspettatamente a Lakeview sperando di rafforzare la loro relazione, ma il suo cuore brama ancora segretamente il suo angelo del servizio clienti Nora. Nel frattempo Nora è fuori dalla rete e coinvolta con il gruppo ribelle anti-tecnologico. La seconda stagione è ricca di nuovi concetti per il prossimo futuro, tra cui il nuovissimo programma per bambini di Lakeview e altri scorci satirici dei progressi tecnologici”. Con queste parole viene presentata la seconda stagione dell'attesissima serie televisiva che arriverà a partire dall'11 marzo su Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).