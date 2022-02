Under the Banner of Heaven, il trailer della serie con Andrew Garfield

La serie è basata sul bestseller “In nome del cielo” di Jon Krakauer, già autore di “Into the wild”. Andrew Garfield interpreta Pyre, un detective dello Utah e presbitero della Chiesa degli Ultimi Giorni dei Santi. Padre presente, Pyre indaga sul brutale omicidio di Brenda, giovane mormona interpretata da Daisy Edgar-Jones. La pista sembra condurre a movimenti fondamentalisti religiosi mormoni in aperto dissenso nei confronti del governo americano. In seguito all’incontro con un sospetto assassino, tutte le certezze che fino ad allora avevano guidato la vita di Pyre vacillano e al detective non rimane altro che mettere in discussione alcuni degli insegnamenti della chiesa. Accanto a Andrew Garfield, troviamo anche Sam Worthington, Denise Gough, Wyatt Russell, Billy Howle, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Rory Culkin, Seth Numrich, Chloe Pirrie, Sandra Seacat e Christopher Heyerdahl.

Andrew Garfield, tra musical e Oscar

Protagonista indiscusso della serie “Under the Banner of Heaven” è Andrew Garfield, senza dubbio uno degli attori del momento. Una delle sue interpretazioni più importanti è stata senza dubbio quella nel film musical “Tick, Tick…Boom!”, che gli ha dato la possibilità di ottenere l’ambito Golden Globe, oltre ad una candidatura come miglior attore protagonista agli Oscar 2022. Sarà proprio in una delle serate più importanti del cinema internazionale che il giovane attore dovrà confrontarsi con artisti del calibro di Benedict Cumberbatch, Will Smith, Javier Bardem e Denzel Washington. Una pellicola, “Tick, Tick…Boom!” che ha lasciato un segno non solo nella carriera di Garfield, stando alle sue dichiarazioni. Al “The Graham Norton Show” l’attore ha parlato della possibilità di partecipare al programma televisivo americano “Strictly Come Dancing”, che ha ispirato il nostro “Ballando con le stelle”. Dopo il confronto con il musical durante l’interpretazione del film infatti, sarebbe perfino pronto a indossare vesti di ballerino. A patto, però, che vinca l’Oscar 2022.