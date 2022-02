Reacher: trama, cast e trailer della serie tv in uscita il 4 febbraio

La serie televisiva Reacher è in arrivo su Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick): il 4 febbraio lo show tratto dai romanzi di Lee Child terrà incollati tutti allo schermo. Si tratta infatti di una serie thriller caratterizzata da un elevato tasso di adrenalina, ricca di misteri, indagini e colpi di scena. Questa nuova serie Amazon Original racconta le gesta del personaggio Jack Reacher, reso popolare dalla penna di Child. Lo show è scritto da Nick Santora e la serie si basa in particolare sul primo romanzo della serie letteraria di Lee Child.

La trama



Il protagonista è Jack Reacher, veterano della polizia che abbandona i panni militari per tornare alla vita civile. Alcuni strani accadimenti lo obbligheranno a calarsi nei panni di un investigatore, per tentare di salvare la pelle... Si scoprirà che è in atto una cospirazione contro di lui, tuttavia se c'è uno che è quasi impossibile incastrare questo è proprio Jack. Il bello del personaggio è che si rivela un moderno cavaliere solitario, depositario di un senso della giustizia profondo e di un onore che di certo appassioneranno il pubblico.

Anche il suo essere in declino fa affezionare gli spettatori a questo protagonista: nonostante abbia alle spalle una carriera da ufficiale nella polizia statunitense decennale, adesso si ritrova a vivere come un vagabondo. Girovaga portandosi dietro soltanto il minimo indispensabile per sopravvivere. Quando arriverà a Margrave, cittadina della Georgia che si ritrova ad affrontare il primo caso di omicidio in ben 20 anni, Reacher verrà arrestato dai poliziotti come colpevole dell'assassinio.

Dovrà fare di tutto per dimostrare di essere innocente, tuttavia dopo poco scoprirà che in atto c'è una cospirazione contro di lui. Ci sono addirittura dei testimoni oculari che giurano di aver visto Jack sulla scena del crimine ma lui non si perde d'animo: è intenzionato ad andare fino in fondo per scoprire chi si cela dietro al complotto.