Friends: le migliori canzoni di Phoebe raccolte in un video

È stato condiviso un video che raccoglie le migliori canzoni scritte, cantate e suonate dal mitico personaggio interpretato da Lisa Kudrow nella celebre sitcom statunitense. Un omaggio che Netflix fa a uno dei volti più amati dello show. Ricordiamo che lo scorso anno è andato in onda uno speciale con la reunion dei protagonisti e in quell’occasione l’interprete si è esibita al fianco di Lady Gaga

Sul canale ufficiale di YouTube di Netflix è stato condiviso un video che raccoglie le migliori hit di Phoebe Buffay.

Stiamo parlando del mitico personaggio interpretato da Lisa Kudrow in Friends, autrice delle sue canzoni con cui ci ha “deliziato” in tutte le stagioni della serie televisiva, offrendo ai suoi proverbiali amici e ai suoi altrettanto affezionati spettatori brani di dubbio gusto e di dubbia intonazione.



Il suo stile inconfondibile è diventato un vero e proprio tormentone. Per non parlare di alcuni suoi classici, uno su tutti: Smelly Cat.



Si tratta del suo brano più celebre, tradotto nella versione italiana con il titolo di Gatto rognoso.



Lo scorso anno, in occasione della reunion di Friends, Lisa Kudrow si è esibita al fianco di Lady Gaga in persona, regalandoci uno Smelly Cat da Oscar. Anzi: da Grammy!



Potete guardare la raccolta completa delle canzoni di Phoebe nel video che trovate in fondo a questo articolo.