Manhunt, in sviluppo una serie TV sull’assassinio di Lincoln

C’è in cantiere una miniserie intitolata Manhunt che tratterà l’assassinio di Abraham Lincoln, il sedicesimo presidente degli Stati Uniti d'America ucciso con un colpo di pistola nell'aprile 1865.

Lo show verrà prodotto da Apple TV+ assieme a Lionstage e 3 Arts e avrà nel cast nella parte del protagonista Tobias Menzies, che interpreterà Edwin Stanton.

Si tratta del segretario e amico di Lincoln che dedicò gran parte della sua vita alla ricerca ossessionata di John Wilkes Booth, l'attore della Virginia simpatizzante sudista che, mentre il presidente sedeva nel palco presidenziale del Ford's Theatre di Washington per assistere alla commedia musicale Our American Cousin dello scrittore britannico Tom Taylor, entrò nel palco e sparò un colpo di pistola calibro 44 alla testa del presidente, gridando "Sic semper tyrannis!”

Questa è la frase in latino - tradotta in italiano come "Così sia sempre per i tiranni!" - che è stata storicamente pronunciata da Bruto nel momento in cui assassinò Cesare. Divenne poi il motto dello Stato della Virginia, a cui apparteneva John Wilkes Booth.



La miniserie in programma racconterà come Edwin Stanton sia stato spinto alla follia a causa di quella ricerca dell'assassino, una caccia all'uomo che lo coinvolse al punto da farlo quasi uscire di testa. La sua missione era quella di fare giustizia ma anche di portare avanti l'eredità del suo Presidente, di cui era segretario ma soprattutto grande amico.



La caccia all'uomo messa a titolo (Manhunt significa proprio caccia all’uomo) si riferisce ai giorni in cui Booth rimase impunito come fuggitivo dopo aver esploso il colpo fatale al Presidente. Nonostante l'assassino si fosse rotto una gamba saltando giù dal palco presidenziale (così pare), riuscì a correre verso il proprio cavallo e a scappare.

Nel frattempo Lincoln fu trasportato in una casa che sorgeva dall'altro lato della strada, oggi chiamata Petersen House. Lì rimase in coma per alcune ore prima di spirare. Venne dichiarato morto ufficialmente alle 7:22 del mattino del 15 aprile 1865.



John Wilkes Booth fu scovato solo dopo diversi giorni mentre era nascosto in un granaio. Fu ucciso e, oltre a lui, anche altri cospiratori vennero catturati e poi impiccati oppure imprigionati.

Le seguenti quattro persone furono giudicate da un tribunale militare e impiccate per complicità nell’omicidio presidenziale: David Herold, George Atzerodt, Lewis Powell (alias Lewis Payne) e Mary Surratt.

Quest'ultima è stata la prima donna a essere giustiziata negli Stati Uniti d'America. L'equità della sua condanna è stata messa in discussione: esistono non pochi dubbi sul suo grado di coinvolgimento nella cospirazione che culminò nell'assassinio di Abramo Lincoln.