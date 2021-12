Al via TEMPLE, il medical thriller Sky Original con Mark Strong

In arrivo la seconda stagione del medical thriller Sky Original con Mark Strong nei panni del dottor Milton. Da lunedì 27 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic, disponibile on demand e in streaming su NOW

Debutta lunedì 27 dicembre su Sky Atlantic – e in streaming su NOW – la seconda stagione di TEMPLE, il medical thriller Sky Original con Mark Strong nei panni del dottor Milton, che sotto la stazione della metropolitana di Temple, a Londra, gestisce una clinica medica illegale. Nei nuovi episodi, il chirurgo sarà pronto a rischiare tutto per stare al passo con le sue bugie.

sinossi e cast

approfondimento

Creata da Mark O’Rowe, Temple ha per protagonisti Mark Strong (Kingsman – Il Cerchio D’Oro), Carice Van Houten (Il Trono di Spade) e Daniel Mays (Code 404).

In un labirinto di tunnel di servizio abbandonati sotto la stazione della metropolitana di Temple, a Londra, Daniel Milton (Mark Strong), un chirurgo di talento e molto rispettato, gestisce una clinica medica illegale che cura criminali e altri pazienti disperati che non possono o non vogliono chiedere aiuto alle normali strutture mediche: criminali, assassini e clandestini.