Gomorra - Stagione finale, orario e anticipazioni dell'episodio 7 e 8

Due puntate dirette da Claudio Cupellini, decisive per gli equilibri tra le fazioni in campo in vista del gran finale. Su Sky Atlantic e in streaming su NOW, venerdì 10 dicembre alle 21:15 Condividi

Torna stasera con il settimo e l’ottavo episodio Gomorra - Stagione finale (LEGGI TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE), il cult Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film dalle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic, disponibile in streaming su NOW e ovviamente anche on demand su Sky.

DUE EPISODI DIRETTI DA CLAUDIO CUPELLINI leggi anche Gomorra tra le migliori serie internazionali del 2021 secondo il NYT Nei nuovi episodi, diretti entrambi da Claudio Cupellini e decisivi per gli equilibri fra le fazioni in campo in vista del gran finale della prossima settimana, Genny (Salvatore Esposito) dovrà scendere a compromessi e chiedere soldi agli imprenditori per rimettersi in piedi, mentre Ciro (Marco D’Amore), dopo aver ricevuto una visita inaspettata, è pronto a infliggere all’amico nemico di sempre un colpo decisivo.

SINOSSI EPISODIO 7

vedi anche Gomorra 5, puntata 5 e 6 riassunte in 30 foto Mentre Ciro e i suoi uomini allestiscono nuove piazze di spaccio grazie al carico appena rubato, Genny deve correre ai ripari: sta perdendo la fiducia dei suoi e deve muoversi in fretta per comprare un nuovo carico. Per farlo ha bisogno subito di soldi e li chiede agli imprenditori, ma non tutti sono d’accordo. Nel frattempo, Nunzia e Ciro ricevono una visita inaspettata che può permettere loro di infliggere a Genny il colpo decisivo.