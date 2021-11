Morto a 41 anni Heath Freeman, interpretò Howard Epps in Bones

Heath Freeman, cause della morte

La notizia della morte di Heath Freeman è stata riportata per prima dalla sua amica Shanna Moakler, ex star di Miss USA e Pacific Blue, poi confermata dal manager dell’attore, Joe S. Montifiore. “Siamo davvero devastati dalla perdita del nostro amato Heath Freeman. Un essere umano brillante con uno spirito intenso e pieno di sentimento, che ha lasciato un’impronta indelebile nei nostri cuori. La sua vita è stata piena di profonda lealtà, affetto e generosità verso la sua famiglia e i suoi amici, e uno straordinario gusto per la vita – ha dichiarato il manager a Deadline - Era estremamente orgoglioso del suo recente lavoro cinematografico ed era molto eccitato per il prossimo capitolo della sua carriera. La sua straordinaria eredità di figlio, fratello, zio, amico, attore e produttore straordinariamente dotato, cuoco dotato e uomo con la risata più contagiosa e spettacolare, vivrà per sempre. Possa la sua memoria essere una benedizione per tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato”. Finora le circostanze della prematura scomparsa dell’attore non sono state ufficializzate. Shanna Moakler ha precisato solamente che Heath Freeman “è morto nel sonno nella sua casa a Austin”. “Ho il cuore spezzato nell’apprendere la perdita del mio caro amico Heath Freeman, attore di talento, regista, produttore, direttore d’orchestra eccezionale e amico fedele. Mi mancherai così tanto e conserverò tutti i fantastici ricordi che siamo stati in grado di condividere” ha dichiarato Shanna Moakler.

Heath Freeman, chi era

Heath aveva studiato teatro e cinema alla Tisch School of the Arts della New York University e poi all’Università del Texas ad Austin. Ha esordito nel mondo delle serie tv nel 2001 con una piccola parte in E.R. – Medici in Prima Linea. Nel 2003 era entrato a far parte del cast di NCIS nel ruolo di Benjamin Frank, poi si era fatto conoscere interpretando il serial killer Howard Epps in Bones. Recentemente era apparso nelle serie “Trust Me”, “Senza Traccia” e “Avvocati a New York”. Recentemente aveva lavorato a due film: “Devil's Fruit” e “Terror on the Prairie”.