One Piece, annunciato il cast della serie Netflix

Ecco i volti di Luffy, Zoro, Nami, Usopp e Sanji, che prenderanno parte alla serie live action di One Piece in arrivo su Netflix

I fan di One Piece di tutto il mondo attendono con grande ansia l’arrivo della nuova serie live action, che andrà in onda su Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick . Non si hanno ancora conferme relative al periodo in cui avranno inizio le riprese o una data d’uscita ma è stato annunciato il cast protagonista.

Attraverso I social ufficiali della serie live action di One Piece sono stati annunciati gli attori protagonisti. Dalle singole immagini in stile ricercati a un video corale che prova a presentarli in maniera intrigante al pubblico. Ecco chi sono i membri della ciurma di Cappello di Paglia :

Si tratta di una grande chance per tutto il cast, che darà di certo loro un’enorme visibilità. Inaki Godoy è un giovane attore messicano di 18 anni. Ha recitato in Che fine ha fatto Sara?, La Querida del Centauro, Blue Demon e Animo Juventud. Mackenyu Arata è un noto attore giapponese, figlio dell’attore, produttore e regista Sonny Chiba. Ben noto in patria, è pronto al grande salto nel mercato occidentale. Sarà il protagonista de I Cavalieri dello Zodiaco, live action in uscita nel 2022.

Emily Rudd (non parente di Paul Rudd) è una modella e attrice americana, che farà parte del cast di Fear Street 2. Jacob Romero Gibson è un attore americano già visto in Grey’s Anatomy e Greenleaf. Taz Skylar, infine, è un attore britannico impegnato a teatro. Il suo esordio al cinema è avvenuto con The Kill Team, in televisione, invece, debutterà in Agatha Raisin.