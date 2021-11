Harlem, il trailer della nuova comedy Amazon

La nuova serie tv in onda su Amazon Prime Video dal 3 dicembre e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, racconta le avventure di quattro amiche tra ironia, divertimento e voglia di emergere; un percorso di crescita che segnerà per le protagoniste il passaggio all’età adulta

Poche ore fa è stato reso disponibile il trailer di Harlem , la nuova serie comedy in onda su Amazon Prime Video . I dieci episodi della prima stagione arriveranno sulla piattaforma di streaming a partire dal prossimo 3 dicembre e saranno visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

La trama di Harlem

La nuova commedia di casa Amazon racconta le storie di un gruppo di amiche proveniente da Harlem, uno dei templi della “Black Culture” americana.

Tra queste troviamo Camille, una giovane professoressa di antropologia alla Columbia University, specializzata in norme di corteggiamento nelle diverse culture ma con “gravi” problemi nelle sue relazioni.

Tye la creatrice di una dating-app per persone queer che, nonostante l’idea, preferisce tenersi ben a distanza da partner e relazioni romantiche.

Quinn, una stilista benestante che cerca di portare avanti la sua attività tra i vari problemi.

Angie, attrice e cantante, che vive la sua vita senza filtri e senza limiti.

Tutte queste donne rappresentano le varie sfumature che daranno vita alla storia di Harlem e porteranno sul piccolo schermo gli intrecci e le riflessioni di questa comedy brillante, che segna il passaggio delle protagoniste all’età adulta, tra sogni e disincanto e un rapporto destinato a durare nel tempo.

Il cast di Harlem

Nella serie troviamo: Meagan Good nel ruolo di Camille; Grace Byers in quello di Quinn; Shoniqua Shandai nei panni di Angie; Jerrie Johnson in quelli di Tye; Tyler Lepley nel ruolo di Ian.

Tra gli altri personaggi ricorrenti di Harlem troviamo: la grande Whoopi Goldberg nei panni della Dr. Elise Pruitt; Jasmine Guy che interpreta Patricia; Andrea Martin nel ruolo di Robin; Robert Ri’chard in quello di Shawn; Juani Feliz sarà, invece, Isabela; Kate Rockwell nel ruolo di Ana; Sullivan Jones in quello di Jameson.

I produttori di Harlem sono Amazon Studios e Universal Television in associazione con Paper Kite Productions.

Il trailer di Harlem

Dalle prime scene mostrate nel trailer possiamo vedere queste quattro donne che tra ironia e determinazione cercano di trovare il proprio posto in una città e in una società dove, generalmente, è l’uomo ad avere l’ultima parola. Ed è proprio su questo punto che si focalizzano le storie delle protagoniste di Harlem che tra divertimento e voglia di emergere porteranno in scena una comedy dai toni brillanti, ma non banali, e con un sottotesto importante: l’indipendenza delle giovani donne in questo percorso di crescita verso l’età adulta.

Qualche riferimento a Friends; un accenno a How I Met Your Mother, Sex and the City, Girls e via dicendo; le fonti di ispirazione di questa nuova serie affondano le proprie radici in un filone televisivo ben noto, ma senza copiare, e dando vita a un prodotto con suo carattere deciso e impregnato dei temi della Black Culture a stelle e strisce.