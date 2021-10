Ci siamo quasi. L’attesa seconda parte dell’ultima stagione de “La casa di carta” è in uscita a dicembre su Netflix, e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. È stato da poco rilasciato un teaser il trailer del gran finale, aumentando ancora di più l’enorme hype intorno all’epilogo di una delle serie più amate della piattaforma streaming. Vediamo dunque tutti i dettagli sulla parte 2 della quinta stagione de “La casa di carta”.

Per aumentare l’attenzione intorno alla serie, Netflix ha pubblicato il trailer della seconda parte, che ripartirà dalla fine della prima parte, con la morte sconvolgente di Tokyo e la lotta aperta contro l’esercito spagnolo. La guerriglia all’interno della Banca di Spagna giungerà alla fine e con essa le vicende degli amati rapinatori con la maschera di Dalì: manca sempre meno ormai all’epilogo de “La casa di carta”.

La parte 1 della quinta stagione ha visto la luce lo scorso 3 settembre: cinque episodi che non hanno fatto altro che alimentare l’interesse intorno alla seconda parte della serie, disponibili sulla piattaforma Netflix e visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. La parte 2 della quinta stagione verrà rilasciata il 3 dicembre 2021: meno di due mesi e conosceremo finalmente le sorti del Professore e della sua banda.

Il grande successo de “La casa di carta”

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a ottobre 2021. FOTO

Per Netflix è un periodo d’oro. La piattaforma streaming ha ottenuto recentemente un grande successo di ascolti e audience grazie a un’altra serie fenomeno come “Squid Game”, e ora si prepara al botto di fine anno con il grande finale de “La casa di carta”. Nonostante abbia perso lo scettro di serie più vista su Netflix, la produzione spagnola rimane uno dei grandi prodotti di punta della piattaforma streaming, un vero e proprio fenomeno mediatico che ora si appresta a giungere alla sua conclusione.

Naturalmente, si sono scatenate le ipotesi e le suggestioni intorno a cosa vedremo nelle ultime puntate de “La casa di carta”. Le questioni principali sono quelle legate alla morte di Tokyo, con molti fan che non vogliono arrendersi alla sua perdita, e del figlio di Berlino, figura finora oscura destinata a ricoprire un ruolo senza dubbio importante all’interno della serie. Poi c’è la controversa figura di Alicia Sierra: da che parte sta l’ispettrice? Resta ostile al Professore e alla banda o finirà per patteggiare per loro? Tutte domande che avranno una risposta tra poco, con la seconda parte della quinta stagione della serie.