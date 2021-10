Il reboot di Sex and the City, l’attesissimo “And Just Like That…”, uscirà prima del previsto: non si parla più del 2022 ma del 2021! Entro la fine di quest'anno vedremo finalmente tornare sullo schermo la mitica Carrie Bradshaw assieme a due delle sue tre leggendarie amiche: Miranda e Charlotte (manca Samantha, come è stato detto e ridetto e ridetto ancora. E ancora).



Il revival della serie arriverà il prossimo dicembre su HBO Max, notizia che arriva direttamente dai canali ufficiali della piattaforma di streaming.



“Premiere questo dicembre su HBO Max”, così lanciano questa vera e propria bomba nell'etere. Anzi, scusate: in rete. Una bomba poiché i fan di Sarah Jessica Parker nei panni iconici di Carrie non stanno davvero più nella pelle.



“Una nuova storia di Sex and the City”, così viene definita da HBO Max la serie reboot And Just Like That…, un nuovo succulento capitolo della vita di tre delle quattro beniamine televisive che dal 1998 fino al 2004 hanno monopolizzato i cuori (così come i televisori) di milioni di amanti delle tre G: Glamour, Gossip e Gucci, in cui per Gucci intendiamo il simbolo della moda, che in questa serie televisiva è una delle co-protagoniste assieme a Carrie e socie...



Ma parlando di G maiuscole, anche il punto così definito è assai presente, inteso come simbolo della sessualità femminile di cui i personaggi di questo show sono portavoce. D'accordo, mancherà all’appello la portavoce numero uno della sessualità, quella Samantha Jones per la quale il sesso era vitale tanto quanto l'ossigeno...

Tuttavia quel sesso rimane un vero e proprio marchio di fabbrica, così importante da essere messo a titolo della serie originale. Anche se nel nuovo titolo le tre letterine s-e-x non compaiono più, una delle tante cose che And Just Like That…

esplorerà sarà appunto la nuova pagina della sessualità delle protagoniste, colte in un'età più matura rispetto a quella in cui le avevamo conosciute.



La data ufficiale, nel senso proprio di giorno e mese, non è stata ancora annunciata, tuttavia già sapere che nel mese di dicembre ci sarà la premiere è un grande passo verso l'avvicinamento di questo show, che definire attesissimo suona alquanto riduttivo.



Tuttavia per il pubblico italiano l'avvicinamento di And Just Like That… per adesso non è ancora all’orizzonte: il servizio di streaming della piattaforma HBO Max non è disponibile in Italia, quindi a dicembre nel nostro Paese la serie non si potrà vedere su HBO Max.



Recentemente è stato annunciato che HBO Max dal 26 ottobre sarà lanciato nei Peasi del Nord Europa (Svezia, Danimarca, Norvegia e Finlandia) e in Spagna e Andorra.



All'inizio del 2022 il servizio streaming di WarnerMedia interesserà anche altri 14 paesi dell'Europa centrale orientale, ossia Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia e Slovenia, oltre al Portogallo.



Sempre nel 2022 verrà lanciato in altri sette Stati, portando il numero totale di Paesi nel mondo con il servizio disponibile a 67. L'obiettivo è quello di raggiungere i 190 entro il 2026. Per ora non ci sono notizie relative a se e quando il servizio di streaming di HBO Max arriverà in Italia.



Quindi, se da un lato questa “fumata bianca” da “habemus data” rallegra i fan, per adesso quelli italiani non sanno ancora quando potranno vedere il reboot di Sex and the City.



Ricordiamo però che il reboot di un'altra serie amatissima e super cult, ossia Gossip Girl, era disponibile su HBO Max, quindi non in Italia, ma è arrivato anche da noi proprio “da noi”, ossia su Sky…