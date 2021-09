Ridatemi Mia Moglie, grandi ascolti aspettando il secondo episodio

Il primo episodio della miniserie Sky Original ha totalizzato in pochi giorni quasi 1 milione di spettatori medi (dato comprensivo di Primissime). Il secondo debutterà domani, lunedì 20 settembre alle 21.15 su Sky Serie, il nuovo canale Sky dedicato alle serie TV più amate, e in streaming su NOW Condividi:

Dopo i successi al box office, si rivela vincente anche in TV l’accoppiata Fabio De Luigi e Alessandro Genovesi, protagonista e regista (e co-sceneggiatore) di RIDATEMI MIA MOGLIE (GUARDA LO SPECIALE), la miniserie Sky Original il cui primo episodio – disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW - ha totalizzato in pochi giorni quasi 1 milione di spettatori medi (dato comprensivo di Primissime). Il secondo debutterà domani, lunedì 20 settembre alle 21.15 su Sky Serie, il nuovo canale Sky dedicato alle serie TV più amate, e in streaming su NOW.

approfondimento Ridatemi mia moglie, il cast della miniserie Prodotta da Sky e Colorado Film, adattamento della sitcom I Want My Wife Back distribuita a livello internazionale da BBC Studios, Ridatemi mia moglie – da Genovesi sceneggiata insieme a Giovanni Bognetti - è una commedia romantica in due parti che conferma così il successo della scelta di Sky e Colorado Film: fare di un format internazionale un prodotto italianissimo, in grado di divertire il pubblico con una storia universale ma raccontata con gli stilemi che hanno decretato l’enorme successo di tanti dei film di De Luigi diretti da Genovesi.